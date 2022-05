Andrea Vetsch liest am Vorlesetag

Haben Sie schon immer gerne vorgelesen?

Ja, bereits als Kind. Etwa die Rückseite der Corn-Flakes-Packung. Es nervte meinen Bruder jeweils, dass ich da schon am Frühstückstisch dauernd las. Und auch in der Badewanne hab ich alles, was auf den Shampoos und Duschmitteln stand, laut gelesen.