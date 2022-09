Trockener Sommer – Es regnet, doch die Dürre bleibt Die neusten Zahlen zeigen: So wenig Regen wie in den letzten Monaten gibt es nur alle 50 Jahre. Eine Wasserbilanz. Martin Läubli

Trockener Sommer 2022: Gestrandete Boote am ausgetrockneten Ufer des Lac des Brenets im Jura. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Das aktuelle Wetter lässt uns den extrem trockenen Sommer vergessen. Die Temperaturen sind gesunken, und Gewitter bringen ab und zu Regen. Die Niederschlagssumme der letzten 20 Tage, so zeigen die Daten von Meteo Schweiz und des Forschungsinstituts WSL, deuten darauf hin, dass derzeit von Trockenheit keine Rede mehr sein kann. Doch der Schein trügt.

«Der Regen brachte noch keinen Befreiungsschlag», sagt Massimiliano Zappa, Hydrologe beim Eidgenössischen Forschungsinstitut WSL in Birmensdorf. Das heisst: In der Schweiz ist es immer noch ausgeprägt trocken, im Tessin und in der Westschweiz sogar extrem. Dort stellen die Hydrologen ein enormes Niederschlagsdefizit fest, das sich über Monate kontinuierlich vergrössert hat.

Rekordhohe Verdunstungswerte

So gab es in der Westschweiz im Vergleich der letzten 140 Jahre gemäss Meteo Schweiz in der Zeit vom 1. Mai bis zum 14. August nie so wenig Niederschlag wie diesen Sommer. «In der Westschweiz fehlt die Regenmenge von fast zwei normalen Sommermonaten», sagt Stephan Bader, Klimatologe der Meteo Schweiz.

Das gleiche Bild ergibt sich auch im Tessin: braune Wiesen, wenig Wasser in den Flüssen, tiefe Seepegelstände. Der Wasserstand zum Beispiel bei Locarno am Lago Maggiore liegt nach wie vor weit tiefer als die Norm. Seit letzten Dezember hat es im Süden deutlich weniger geregnet als erwartet, abgesehen von etwas Niederschlag Ende April. Der Niederschlagsindex von Meteo Schweiz zeigt: Das Defizit Anfang September ist immer noch sehr gross. Mit einer solchen Niederschlagsarmut ist statistisch betrachtet nur alle 50 Jahre zu rechnen, sie ist extrem selten.

Auch wenn es stets regionale Unterschiede gibt: Im letzten starken Hitzesommer 2018 war das Mittelland besonders betroffen, dieses Mal standen das Tessin und die Westschweiz im Fokus. Dennoch hat sich das Regenmanko auf die gesamte Schweiz ausgewirkt – und hält noch an.

Ein Fussballplatz in Perroy bei Rolle im Kanton Waadt, August 2022. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

So sind die Böden nach wie vor in tieferen Schichten ausgetrocknet. «Die Ursache ist nicht nur der fehlende Niederschlag, sondern auch die ausgeprägte Verdunstung», sagt ETH-Klimaforscherin Sonia Seneviratne. Die ETH misst die Verdunstung in der Nordwestschweiz seit 1976. «Wir haben noch nie so hohe Verdunstungswerte gemessen, auch nicht im Jahr 2003 oder 2018», stellt Seneviratne fest. Inzwischen verdunstet das Bodenwasser wieder normal, aber immer noch stark genug, um die Bodenoberfläche nach einem Regenguss schnell abzutrocknen.

«Es müsste bis zu zwei Wochen viel regnen.» Sonia Seneviratne, Klimaforscherin ETH Zürich

Die Erholung des Wasserhaushalts wird dadurch verzögert. Zuerst muss das Wasserdefizit in den Böden kompensiert werden, erst dann versickert Wasser in die niedrigen Grundwasserzonen. Dieser Prozess wird vermutlich noch weiter verlangsamt. «Trockene Böden können hydrophobe Eigenschaften aufweisen. In diesem Fall nehmen sie weniger Wasser auf als üblich», sagt ETH-Forscherin Seneviratne. «Es fehlen derzeit 35 Millimeter, damit wir wieder bei normalen Verhältnissen sind», sagt Seneviratne. Das entspricht etwa der Menge, die normalerweise während 7 bis 10 Regentagen in den Boden einsickern kann. Die Daten der Bodenfeuchte erfasst die ETH Zürich seit mehr als zehn Jahren in mehreren Tiefen an verschiedenen Standorten im Mittelland.

Sinkende Grundwasserspiegel

Wie im Boden, so hat sich auch die Lage in den Schweizer Flüssen und Seen noch nicht entspannt. Die Abflüsse in den meisten Schweizer Flüssen sind nach wie vor ungewöhnlich niedrig. Der Rhein bei Rheinfelden zum Beispiel weist eine Abflussrate von 600 Kubikmetern pro Sekunde auf. Das ist zwar inzwischen wieder normal, aber sie liegt im unteren Bereich für diesen Monat. Es ist es auch nur halb so viel im Vergleich zum letzten Jahr zur gleichen Zeit.

So wenig Regen wie schon lange nicht mehr: Ausgetrocknetes Flussbett der Töss bei Turbenthal, im August 2022. Foto: Urs Jaudas

Ebenso ein Wasserdefizit führen inzwischen auch gebietsweise Grundwasserreservoirs auf. So weist zum Beispiel der Grundwasserspiegel auf der Alpensüdseite eine «sinkende bis stagnierende Tendenz» auf, wie es im eben veröffentlichten Grundwasserbulletin des Bundesamts für Umwelt heisst.

«Selbst wenn in den nächsten Wochen wieder normal Regen fällt, so wird das Defizit nicht kompensiert.» Massimiliano Zappa, Hydrologe Forschungsinstitut WSL

So zählt vereinfacht gesagt jeder Tropfen Wasser, damit sich der Wasserhaushalt wieder erholen kann. Dieser Prozess geht aber nur langsam voran, sagt WSL-Forscher Massimiliano Zappa. Eine Normalisierung werde wohl frühestens Ende Jahr eintreffen – vorausgesetzt der Herbst bringt genügend Regen. In den Trockenjahren 2015 und 2018 hat sich die Wasserbilanz jeweils erst gegen Jahresende oder sogar erst im Folgejahr normalisiert.

Der Sommer 2022 ist ein weiteres Beispiel, dass sich die Schweiz gegen künftige Trockensommer noch stärker vorbereiten muss. Denn auch das Wasserschloss Schweiz steckt solche Niederschlagsdefizite nicht einfach weg, wenn sich solche Extremereignisse häufen. So zeigen die Klimaszenarien «Schweiz CH2018» von Meteo Schweiz, der ETH Zürich und vom Oeschger-Zentrum für Klimaforschung der Universität Bern: Die durchschnittliche Niederschlagsmenge in den Sommermonaten wird ab- und die Verdunstung zunehmen. Letztere ist in der Schweiz in den vergangenen 40 Jahren durch die Erwärmung um rund 2 Grad deutlich angestiegen, wie eine Studie von Meteo Schweiz und der ETH Zürich dokumentiert. Auch die Wasserbilanz im Sommerhalbjahr hat sich gemäss Meteo Schweiz von einem Überschuss zu einem deutlichen Defizit verschoben.

Viel weniger Strom produziert

Was das bedeuten kann, zeigt wiederum dieser Sommer. Die Limmat-Kraftwerke der Elektrizitätswerke Zürich produzierten zum Beispiel bis zu 50 Prozent weniger Strom. «Die Zuflüsse waren deutlich unter der Norm», sagt Marie Oswald von der EWZ. Die aktuell geringere Produktion hat die EWZ durch Zukäufe an der Schweizer Strombörse kompensiert.

Ein anderes Beispiel ist die Landwirtschaft. Von der Trockenheit betroffen waren laut Schweizer Bauernverband das Waadtland, der nördliche Aargau, Baselland und Schaffhausen, wo die Futterernte grosse Verluste erlitt. Anderseits hatten die Bauern auch Glück. Unklar ist noch, wie die Kartoffel- und Zuckerrübenernte ausfallen wird. Der Bauernverband rechnet mit leichten Einbussen. Anderseits hatten die Bauern auch Glück. «Die extreme Trockenheit begann relativ spät, sodass sie keine Auswirkungen etwa auf die Getreide- oder Rapsernte hatte», sagt Sandra Helfenstein vom Bauernverband. Wenig Regen sei auch im Obst- und Beeren- sowie Gemüseanbau kein Nachteil.

Dennoch: Solche Niederschlagsdefizite wie in den letzten Monaten wünscht sich kein Bauer. Für die nächsten Wochen erwarten die Meteorologen mehr Regen als bisher. Immerhin – auch wenn längerfristige Prognosen sehr unsicher sind.

Feuerrekord in Europa Infos einblenden Waldbrände gehören Jahr für Jahr zu den Sommermonaten in Europa. Doch diesen Sommer hinterlassen sie die höchsten Emissionen seit 15 Jahren, wie die europäische Organisation Copernicus Atmosphere Service berichtet. Die Brände in EU-Staaten und Grossbritannien haben in der Zeit von Juni bis August gut 23 Millionen CO2 verursacht. Das entspricht weit mehr als der Hälfte der jährlichen CO2-Emissionen in der Schweiz. Dieser Rekord ist auf die Hitzewelle und die damit verbundene anhaltende Trockenheit zurückzuführen. Dabei sind rund 508 Hektaren Wald zerstört worden. Zum Vergleich: Der langjährige Durchschnitt (2006-2021) beträgt gut 215 Hektaren. Besonders betroffen waren Frankreich und Spanien. Mark Parrington, leitender Wissenschaftler und Experte für Waldbrände bei Copernicus kommentiert: „Das Ausmass und die Dauer der Brände im Südwesten Europas waren während des gesamten Sommers besorgniserregend.» Die meisten Brände hätten sich an Orten ereignet, an denen der Klimawandel das Brandrisiko der Vegetation erhöht hat. Copernicus verwendet für ihre Analysen unter anderem Satellitendaten. (lae)

Martin Läubli ist Geograf und seit 2000 Wissenschaftsredaktor bei Tamedia mit Kerngebiet Klima und Energie. Seither besucht und verfolgt er die internationalen Klima- und Umweltkonferenzen. Mehr Infos @mwlaeubli

