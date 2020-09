Schweizer drehen Doku – «Es sterben Kinder und niemand handelt» Die Baslerin Anna Thommen und der Zürcher Lorenz Nufer haben mit «Volunteer» einen Dokumentarfilm über Schweizer Flüchtlingshelfer gedreht. Gregor Schenker

Lorenz Nufer und Anna Thommen beschäftigen sich mit der Solidarität in der Schweizer Gesellschaft. Foto: Sabina Bobst

Michael und Rahel Räber machen Ferien auf Griechenland – und stossen mitten in Athen auf ein Lager von Syrien-Flüchtenden. Spontan entscheidet sich das Paar, ihnen zu helfen; zurück zu Hause gründen die Räbers die Organisation Schwizerchrüz. Die Doku «Volunteer» zeigt die schwierige Arbeit der Flüchtlingshelfer. Und sie fragt danach, was Schweizerinnen und Schweizer dazu bringt, sich vor Ort einzusetzen. Die Baslerin Anna Thommen und der Zürcher Lorenz Nufer haben einen Dokumentarfilm darüber gedreht, der seit Donnerstag in den Zürcher Kinos läuft.