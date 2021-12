Schweizer Premiere bei Netflix – «Es war ein verdammter Kampf» Eine neue Serie erzählt den spektakulären Fall einer vermissten Frau und ihres Bruders, der auf eigene Faust ermittelte. Mittendrin: der Walliser Nicolas Steiner. Denise Jeitziner

Mitte August 1989 verschwand Birgit Meier spurlos. Ihr Bruder, früherer Polizeichef von Hamburg, machte sich im Pensionsalter auf eigene Faust auf die Suche nach ihrer Leiche. Foto: Netflix

«Mama ist weg.» Mit diesen Worten beginnt am Morgen des 15. August 1989 die unglaubliche Geschichte der Birgit Meier. Ihre 20-jährige Tochter Yasmine war mitten in der Nacht aufgeschreckt. Die Digitalanzeige ihres Weckers zeigte 00:00:00 an, daran erinnert sie sich noch genau. Und auch an das Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte.

Frühmorgens rief sie ihre Mutter an, keine Antwort. Sie fuhr zum Haus, wo Birgit Meier seit der Trennung allein lebte. Keine Spur von der 41-Jährigen, 165 Zentimeter gross und schlank, blondes Haar und grüngraue Augen, beschwingter Gang. Die Tochter rief ihren Onkel an, damals Polizeichef von Hamburg und damit einer der wichtigsten Ermittler im Land. «Mama ist weg», sagte sie. Wolfgang Sielaff realisierte sofort, dass da etwas nicht stimmen konnte. Was er nicht ahnen konnte: dass es 27 Jahre dauern würde, bis er seine Schwester finden würde.