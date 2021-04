Streamingdienst setzt auf Softsex – Es war einmal im Puff «Madame Claude» erzählt das Leben einer berühmten Pariser Bordellbetreiberin – und soll Netflix wohl neue Zielgruppen erschliessen. David Steinitz

Es gibt vermutlich nicht viele Puffmütter, auf die weltweit Nachrufe erscheinen – aber Madame Claude war ja auch nicht irgendeine Puffmutter. Als sie 2015 im Alter von 92 Jahren starb, waren die Zeitungen von «Le Monde» über die «New York Times» bis zur «Washington Post» voll mit letzten Grüssen an eine Frau, die mit ihrem Pariser Bordell das Nachkriegsfrankreich fest im Griff hatte und zu einer sagenumwobenen Prominenten aufstieg.

Wer aber glaubt, dass mit Madame Claude auch eine Ära zu Ende ging, in der über die Käuflichkeit weiblicher Körper und die Exzesse reicher Männer nicht weiter nachgedacht werden musste, der hat nicht mit Netflix gerechnet. Dort gibt es, zeitgleich mit Feminismus-Storytelling und Diversitätsinitiativen – und scheinbar geschäftlich mit diesen absolut vereinbar – auch eine erstaunlich wachsende Zahl von Softsexfilmen mit Kunstanspruch. Der neueste ist «Madame Claude» von Sylvie Verheyde.

Zeitweise beschäftigte Madame Claude um die 200 Prostituierte gleichzeitig, für deren Vermittlung sie 30 Prozent des Honorars einstrich. Die jungen Frauen sprachen angeblich scharenweise bei ihr vor, und Madame Claude, die eigentlich Fernande Grudet hiess, war wählerisch.

«Es gibt zwei Dinge, für die die Menschen immer Geld bezahlen werden: Sex und Essen. Und ich kann nicht besonders gut kochen.» Fernande Grudet alias Madame Claude

19 von 20 Mädchen habe sie abgelehnt, weil ihre Mitarbeiterinnen bei offiziellen Dinners «vor einem König, drei Prinzen, vier Ministern und fünf Botschaftern» bestehen müssten, wie sie in einem Interview mit dem Magazin «Vanity Fair» erläuterte. Madame war geschäftstüchtig. Ihr Motto lautete: «Es gibt zwei Dinge, für die die Menschen immer Geld bezahlen werden: Sex und Essen. Und ich kann nicht besonders gut kochen.»

Marlon Brando und Alain Delon waren im Puff

Zu ihren Kunden gehörten Marlon Brando, Alain Delon, Marc Chagall, Aristoteles Onassis, der ehemalige israelische Aussenminister Moshe Dayan sowie etwas weniger prominente, aber trotzdem mächtige britische Banker, deutsche Industrielle und italienische Autohersteller. Und glaubt man «Vanity Fair», auch mindestens das halbe französische Ministerkabinett der Sechzigerjahre.

Madame Claude hatte beste Verbindungen zur Polizei, in die Politik und ins Showbusiness, und lernte früh, dass man sich selbst zum Mythos machen kann, wenn man die mächtigste aller PR-Waffen wählt: das Schweigen. Über ihre Herkunft kursieren die verschiedensten Gerüchte. Mal soll sie während des Zweiten Weltkriegs in der Résistance gekämpft haben, mal hiess es, sie sei in ein KZ deportiert worden. Anderen Berichten zufolge war sie eine gefallene Aristokratin, die in ihrer Jugend von Tür zu Tür tingelte, um Bibeln zu verkaufen.

Das erste Paar Brüste gibt es bei drei Minuten und zwei Sekunden zu sehen.

Während in umliegenden Ländern, alles, was nicht mit dem amtlich genehmigten Vollzug der Ehe zu tun hatte, in der Kunst wie im Leben verabscheut wurde, hatten die Franzosen immer schon ein lässigeres, augenzwinkernderes Verhältnis zum Sex.

Deshalb sorgte Madame Claude auch ausserhalb ihrer Heimat für Furore, und ihr Leben wäre wie gemacht für einen Spielfilm über die Untiefen der Bourgeoisie. Einen ersten Versuch gab es schon zu ihren Lebzeiten, «The French Woman» von 1977 mit Musik von Serge Gainsbourg, der natürlich nie weit weg war, wenn theatral gestöhnt wurde.

Softsexfilme sind bei Netflix ein eigenes Genre

In der neuen Version weiss Sylvie Verheyde, was man im Streamingzeitalter bieten muss, um nicht sofort in den Tiefen des Angebots zu verschwinden. Das erste Paar Brüste gibt es bei drei Minuten und zwei Sekunden zu sehen. Das hat schon bei der Konkurrenz in anderen Serien wie «Game of Thrones» prima funktioniert.



Damit will Netflix wohl neue Zielgruppen erschliessen. Streaming ist im Dauerhoch, und seit Ausbruch der Pandemie hat der exzessive Konsum von Internetpornos stark zugenommen. Die Kombination von Filmen und Serien mit Softsex scheint also eine unschlagbare Kombination zu sein.

Leider versucht sich der Film an einer Art «Wolf of Pouffe Street» im Scorsese-Stil statt mit bösem Blick und schlafwandlerischem Charme. Ihre Madame Claude, gespielt von Karole Rocher, überprüft mit strengem Griff die Straffheit der Brüste der Bewerberinnen und zeigt den Mädchen auf dem Bidet die richtigen Hygienemassnahmen im Intimbereich. Dazu sagt sie Sätze, bei denen man sich die Einführung einer Schandgeige für Drehbuchautoren wünscht.

«Sie ist eine Virtuosin mit der Muschi», zum Beispiel. Oder «Frankreichs Puffmutter zu sein war gefährlich». Der Softsexfilm aber hatte schon immer seine eigenen Massstäbe für Qualität, und wenn man die hier anlegen will, handelt es sich bei «Madame Claude» um ein Meisterwerk.

