Dario Cologna im Kreuzfeuer - «Es war nicht immer einfach, ein guter Freund zu sein»

Wer sind Sie?

Mittlerweile Ehemann und Vater. Als Langläufer würde ich mich schon auch vorstellen. Der Sport macht mich aus. Ich bin zwar im Val Müstair aufgewachsen und lebe in Davos, verkörpere also den sogenannten Bergler, würde mich aber nicht als typischen Bergler beschreiben. Es darf darum durchaus auch eine Stadt sein. (lacht) Wo ich Bergler bin: Ich fühle mich in der Bergwelt wohl. Was mich auch geprägt hat: Ich bin mehrsprachig aufgewachsen, rede mit dem Vater und den Geschwistern romanisch, mit der Mutter tirolerdeutsch – und sprach früher mit der Mutter meines Vaters italienisch.