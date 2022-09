Roger Federer am Laver-Cup – «Ich war total emotional und vor allem Mirka war sehr betroffen» Roger Federer steht am Laver-Cup ein letztes Mal im Einsatz. Nach dem Training spricht er erstmals nach seiner Rücktrittsankündigung zu den Journalisten. René Stauffer aus London UPDATE FOLGT

Mit der Tennistasche auf den Schultern in London angekommen: Roger Federer. Foto: Clive Brunskill (Getty Images)

Am Sonntag landete er im Privatjet in London, seither bereitet sich Roger Federer auf sein letztes Turnier vor, den Laver-Cup vom Freitag bis Sonntag in der riesigen O2-Arena, dem früheren Austragungsort des ATP-Finals. Am Dienstag trainierte er am Mittag unter den Augen von Europa-Captain Björn Borg zusammen mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas auf dem schwarzen Court in North Greenwich.

Am späteren Nachmittag begann für Federer dann auch der Medienmarathon, der an seinem Abschiedsturnier grosse Formen annehmen wird. Zuerst lud er einige Medienvertreter aus seinem Heimatland zur Fragerunde ein, erst die TV-Vertreterinnen, dann die schreibende Zunft. Die internationalen Journalisten sind am Mittwoch an der Reihe.

Er habe viel Energie gebraucht, um den Rücktrittsbrief zu schreiben, sagte er. «Das hat mich sehr bewegt. Ich war total emotional, als ich den Knopf gedrückt hatte. Vor allem Mirka war sehr betroffen.» Seither fühle er sich viel besser. «Inzwischen kann ich locker darüber sprechen, das überrascht mich.»

Das Problem sei, dass das Knie einfach nicht besser geworden ist. «Wir bewegten uns auf dünnem Eis, und nun ging es einfach nicht mehr. Es war die einzige richtige Entscheidung.» Allerdings habe er drei Wochen gebraucht, um zur finalen Entscheidung zu kommen.

Rückblick auf eine grosse Karriere: Die Tamedia-Tennis-Experten Simon Graf und René Stauffer über Roger Federer. Video: Tamedia

Im Hinblick auf seine Form und Einsätze am Laver-Cup sagte Federer: «Ich bin überrascht, wie gut ich den Ball treffe. Aber es war klar, dass ich hier kein Einzel spiele, diese Option habe ich nicht. Wahrscheinlich spiele ich am Freitagabend das Doppel.» Borg sei damit einverstanden gewesen.

René Stauffer ist seit 1981 Sportredaktor mit Spezialgebiet Tennis. Er berichtete unter anderem von über 90 Grand-Slam-Turnieren und ist der Verfasser zweier in mehrere Sprachen übersetzter Bücher über Roger Federer. Mehr Infos @staffsky

Fehler gefunden?Jetzt melden.