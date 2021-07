Nebenwirkungen der Zürcher Partynächte – Es war zu viel für einen Abend In der Nacht auf Samstag kam es im Zürcher Kreis 4 zu Schlägereien. Und es blieb viel Müll liegen. Die folgende Nacht verlief ruhiger.

Obwohl die Schweiz verlor, verwandelte sich die Langstrasse zu einer einzigen Partyzone. Foto: Sabina Bobst

In der Nacht auf den Samstag kam viel zusammen. Die Schweiz schied an der EM aus, Italien gewann, Tausende nutzten die erste Möglichkeit seit acht Monaten, wieder in Clubs Party zu machen. Die für Autos gesperrte Langstrasse verwandelte sich in eine grosse Outdoor-Partyzone.

Diese Ballung hat sich als explosiv erwiesen, es kam zu Gewaltausbrüchen. Die Stadtpolizei Zürich musste wiederholt in das Ausgangsviertel rund um die Langstrasse ausrücken, wie sie mitteilt.

Am Samstagmorgen, kurz nach 4.30 Uhr, wurde in einem Hinterhof an der Dienerstrasse 27 ein 22-jähriger Schweizer von mehreren Personen angegriffen und mit einem unbekannten Gegenstand am Kopf schwer verletzt. Die Sanität musste ihn umgehend ins Spital bringen. Dabei blieb es nicht. Während der Tatbestandsaufnahme sei ein Polizist mit einer Flasche beworfen worden, schreibt die Stadtpolizei. Die Flasche traf den Polizisten am Kopf und verletzte ihn leicht.

Einige Minuten zuvor war es an der Brauerstrasse 48 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 17-jähriger Marokkaner erlitt dabei eine Stichverletzung am Bein und musste von der Sanität ins Spital geführt werden.

Vier junge Männer verhaftet

Kurz nach 1 Uhr waren an der Lagerstrasse 104 mehrere Personen verbal aneinandergeraten. In der Folge attackierten Männer einen 27-jährigen Portugiesen mit Faustschlägen und verletzten ihn. Die Stadtpolizei Zürich nahm vier Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 21 Jahren aus der Schweiz und Italien fest.

Bereits kurz vor 22.30 Uhr waren an der Langstrasse 92 zwei Schweizer im Alter von 26 und 37 Jahren von einem Unbekannten durch Faustschläge verletzt worden. Auch ihr Abend endete im Spital. Die Stadtpolizei sucht Zeugen für alle Vorfälle.

Zu früh geputzt

Die intensive Nacht hinterliess auch am folgenden Tag deutliche Spuren. Anwohnende aus dem Kreis 4 berichteten von ungewöhnlich viel Müll rund um die Langstrasse. Flaschen, Dosen und Becher seien den ganzen Samstag am Boden gelegen sowie auf Containern und Fenstersimsen stehen geblieben.

Vom Feiern blieb viel Müll zurück. Foto: Sabina Bobst

Ein Sprecher von Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) sagt, man habe die Langstrasse wie vorgesehen bis fünf Uhr früh gereinigt und danach in den Nebenstrassen weitergemacht. Es sei möglich, dass die Party später weitergegangen und dabei neuer Abfall hinzugekommen sei.

Gratis durch die Nacht

Eine weitere Wiedereröffnung erlebte das ZVV-Nachtnetz. Zum ersten Mal seit März 2020 fuhr der öffentliche Verkehr wieder während der ganzen Wochenend-Nächte. Neu dabei war, dass der frühere Nacht-Zuschlag von fünf Franken wegfiel. Dies hatte der Regierungsrat schon vor Corona beschlossen.

Bei den SBB heisst es, die Nachtzüge seien gut besucht gewesen, wobei es in der Nacht auf Sonntag deutlich ruhiger zu- und hergegangen sei als in jener auf Samstag. Die Zürcher Verkehrsbetriebe (VBZ) mussten in der Nacht auf Samstag wegen feiernder Fussballfans einige Linien umleiten. Zur Anzahl der Passagiere konnte die VBZ am Sonntag noch keine Angaben machen.

Auch die Stadtpolizei hatte in der Nacht auf Sonntag deutlich weniger zu tun. Laut einer Sprecherin bewegten sich die Ereignisse «im üblichen wochenendlichen Rahmen».

bat/lop

