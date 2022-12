Reaktionen auf dem Balkan – Beleidigungen aus Belgrad In Serbien ist klar: Xhaka und Shaqiri sind die Auslöser der Provokationen. Im Kosovo dagegen werden die beiden Schweizer Spieler als Helden gefeiert. Enver Robelli

Müssen sich von serbischer Seite einiges anhören lassen: Xherdan Shaqiri (l.) und Granit Xhaka. Foto: Keystone

Wer hat mit Provokationen angefangen? Auch nach dem denkwürdigen WM-Fussballspiel zwischen der Schweiz und Serbien gehen auf dem Balkan die Emotionen hoch. Für die serbischen Revolverblätter besteht kein Zweifel: Es waren die «Šiptari»! So werden die Kosovo-Albaner in den meisten Medien in Serbien bezeichnet, es ist eine rassistische Beleidigung wie das N-Wort für die Schwarzen.