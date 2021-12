Fotos vom Weihnachtstag – Es weihnachtet sehr – auf der ganzen Welt Der Weihnachtsabend wird in jedem Land auf besondere Art gefeiert. Während die einen Geschenke verteilen, surfen andere im Nikolauskostüm auf Wellen. Ein Überblick. Violetta Simon

Der Patriarch von Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa, leitet am Samstag die Mitternachtsmesse in der Katharinenkirche in Bethlehem, dem katholischen Teil der Geburtskirche, in deren Grotte der Überlieferung nach Jesus zur Welt kam. Vor der Pandemie stauten sich zur Weihnachtszeit die Reisebusse auf dem Vorplatz. Nachdem vergangenes Jahr niemand zugelassen wurde, ist in der weltberühmten Kirche auch in diesem Jahr nur wenig los.

Märchenhaft: Die Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis erstrahlt im winterlichen Moskau während eines Mitternachtsgottesdienstes.

Diese beiden Taucher posieren lieber unter Wasser als Weihnachtsfrau und -mann vor der Küste der nordlibanesischen Stadt Batroun. In diesem Jahr ist Weihnachten für viele kein Fest der Hoffnung, auf Geschenke müssen sie verzichten: Eine Wirtschaftskrise hat das Land seit zwei Jahren fest im Griff.

Weihnachtswünsche vom US-Präsident an Soldatinnen und Soldaten im Ausland: Joe Biden und seine Ehefrau Jill während der Botschaft – ihr neuer Hund Commander sass mit den Bidens am Samstag gemeinsam auf der Couch.

Eine kleine Gemeinde in Indonesien feiert Weihnachten, indem sie Geschichten über die Geburt Jesu mit Hilfe eines traditionellen Puppenspiels erzählt. Der Puppenspieler Indra Suroinggeno bringt Kindern in Bantul, Yogyakarta, das weihnachtliche Puppenspiel näher, nachdem die Pandemie die meisten öffentlichen Aufführungen verhindert hat.

In wärmeren Regionen geht es an den Strand: Hunderte Menschen während der Weihnachtsferien am Jomo Kenyatta Beach bei Mombasa in Kenia. Der Strand war wegen der Pandemie geschlossen und wurde vor zwei Monaten wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Die Regierung äusserte Bedenken hinsichtlich einiger Veranstaltungen und Versammlungen zum Jahresende und Weihnachten: Doch die Menschen feiern auch in Seoul in Südkorea.

Nicht alle haben die Möglichkeit, das Weihnachtsessen im Kreis ihrer Familie zu verbringen. Diese Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger machen das Beste daraus und essen gemeinsam auf der Intensivstation im Spital La Timone in Marseille.

Ein Brauch bei den wenigen Christen im muslimisch geprägten Irak: Am Weihnachtsabend entzünden sie Freudenfeuer vor ihren Häusern und hoffen, dass diese vollständig niederbrennen – das verheisst Glück für die Familie. Auch auf den Vorplätzen der Kirchen versammeln sich christliche Gläubige um ein Lagerfeuer, etwa vor der syrisch-katholischen Kirche der Unbefleckten Empfängnis in der Stadt Qaraqosh in der Provinz Ninive. Dort sind 98 Prozent der Bewohner Christen.

Auch im indischen Amritsar gibt es den Santa: Diese Menschen nehmen an einem Gottesdienst zu Weihnachten in einer Kirche teil.

