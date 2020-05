Vornamen für Neugeborene – Es wimmelt von adligem Nachwuchs in Zürich Eltern in der Stadt geben ihren Kindern gern Vornamen von Herrschenden. Auch zwei längere Namen sind im Aufwind, entgegen dem allgemeinen Trend. Ev Manz

Julia war 2016, als dieses Mädchen im Stadtspital Triemli zur Welt kam, noch einer der beliebtesten Namen und wurde 25-mal gewählt. Im vergangenen Jahr nur noch 16-mal, denn ein anderer Name behagt den Zürchern mehr. Foto: Keystone / Gaetan Bally

Stadtzürcher Eltern sehen ihre neugeborenen Jungen als kleine Herrscher. Dies zumindest legt die Namenswahl für die jüngsten Stadtbewohner nahe. 5134 Kinder, deren Eltern in der Stadt wohnen, kamen 2019 zur Welt. 23 männliche Babys erhielten den Namen Louis, was die französische Form des Namens Ludwig ist. Er war wegen der Bedeutung seiner althochdeutschen Wortteile bei Königen in der Vergangenheit besonders populär. Hlût steht für «laut» im Sinne von berühmt und wîg für «Kampf».