Kolumne Miklós Gimes – Es wird Konkurse geben So hart wie Wuhan hat Corona Zürich nicht getroffen. Aber die Beizen, das Nervensystem der Stadt, sie leiden. Meinung Miklos Gimes

Am Abend der ersten Lockerungen, als Coiffeusen und Nagelstudios wieder aufatmen konnten, sah ich – auf Empfehlung der «Republik» – eine Reportage auf Arte, die mir nicht aus dem Kopf geht. Es ist ein Fernsehtagebuch der Quarantäne in Peking. Die totale Überwachung. An jeder Ecke Aufpasser der Partei, Ausweiskontrolle, Fieberkontrolle – aber einigermassen erträglich, schien mir.