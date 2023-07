Die Reden am 1. August

Wer den magistralen Moment nicht missen will, schaltet entweder am 1. August um 20 Uhr SRF 1 ein, wenn die zehnminütige Ansprache von Bundespräsident Alain Berset ausgestrahlt wird. Oder man nimmt die S-Bahn oder das Schiff ins nahe Rapperswil-Jona: Dort ist um 12 Uhr auf dem Curtiplatz Finanzministerin Karin Keller-Sutter zu hören.

Zwei Auswärtsspiele absolviert diesmal Christoph Blocher. Am 31. Juli spricht er auf dem Tellspiel-Areal in Interlaken bei der Auns-Nachfolgeorganisation Pro Schweiz, deren Chef Werner Gartenmann unlängst durch krude Fanpost für die Geheimarmee P 26 auffiel – zum Ärger des Alt-Bundesrats. Am 1. August tritt Blocher bei der SVP-Bundesfeier auf dem Ricken SG auf.

Bundespräsident Alain Berset hält eine 1. August-Rede. (Archivbild) Foto: Peter Klauzer (Keystone)

Im Wahljahr mischen sich zahlreiche Nationalrätinnen und Nationalräte unters Volk. Besonders fleissig sind die Ständeratskandidierenden: Regine Sauter (FDP) spricht am 31. Juli in Fehraltorf und tags darauf in Bauma, SVP-Kandidat Gregor Rutz am 1. August in Egg und Teufen, Tiana Moser (GLP) in Schwerzenbach und Volketswil. Ihr grüner Konkurrent Daniel Leupi hält seine Rede zur Lage der Nation in Uster.

Obwohl oder vielleicht gerade weil die nationalen Wahlen vor der Tür stehen, haben viele Gemeinden für die 1.-August-Rede lieber Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunal- oder Kantonalpolitik engagiert, die den Wahlstress schon hinter sich haben. Keine 1.-August-Auftritte angekündigt haben Daniel Jositsch (SP) und der rekonvaleszente Philipp Kutter (Mitte).

Drei bestätigte Mitglieder des Regierungsrats nehmen anlässlich des Nationalfeiertags eine Mehrfachbelastung auf sich: Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) tritt in den Stadtzürcher Kreisen Höngg und Seebach auf. Regierungspräsident Mario Fehr (parteilos) ist in Winterthur, Ossingen und Stäfa zu hören. Nicht weniger als vier Reden am 1. August hält SVP-Finanzdirektor Ernst Stocker – in Oberstammheim, Kappel am Albis, Zell und Wiesendangen.