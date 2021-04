Warum am Montag längst nicht alle Restaurants ihre Terrassen öffnen und wo die Chancen auf einen Drink im Freien am grössten sind: die Prognose des Gastro-Zürich-Präsidenten.

Am Montag kann man wieder ins Restaurant – aber nur im Freien: Ein Mitarbeiter stellt Tische und Stühle bereit im Restaurant Fischers Fritz in Zürich.

Was wird am Montag passieren?

Ich denke, dass es aus gastronomischer Sicht noch nicht so richtig losgehen wird. Ausser in jenen Betrieben, die von den Einnahmen ihrer Terrassen und Aussenflächen leben können – beispielsweise Lokale am Seeufer. Andere werden noch zuwarten. Auch wegen der kühlen Temperaturen. Wenn man am Abend schliessen muss, weil es noch zu kalt ist, lohnt es sich einfach nicht.