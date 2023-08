Essay über unser Zeitalter – Wir sehnen uns nach Entschleunigung – aber bitte sofort Alles dreht sich immer schneller in der digitalen Welt, das sorgt für Unbehagen. Wie soll man so glücklich leben? Gedanken über das Zeitempfinden, sinnlose Push-Nachrichten und Bäume. Gerhard Matzig

Alles ist immer zu schnell – und alles geht immer zu langsam. Wie kommen wir da raus? Foto: Getty Images



Auf der Zeitmanagement-App Plantie, die entschleunigend wirken soll, schaut man einem Baum beim Baum-Sein zu. Nett. So für zwei, drei Sekunden. Nach zehn Sekunden wird man aber allmählich nervös am Handy. Übrigens: Was für ein herrlich gestriges Wort, da eigentlich gar nichts mählich, sondern fast alles entweder zu langsam oder zu schnell ist. Zehn Sekunden und nichts passiert: Ist das noch zumutbar – oder schon digitales Detoxing auf die harte Tour?