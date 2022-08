Spanisch dinieren in Zürich – Essen, als gäbe es kein Morgen Das legendäre Real im Kreis 4 wirtet seit Jahrzehnten auf hohem Niveau. Hier lässt sich etwas beobachten, was typisch ist für spanische Restaurants in der Stadt. David Sarasin

Mistkratzerli im Ofen gebacken, mit Patatas und Spinat. Foto: Samuel Schalch

Mit den spanischen Restaurants in Zürich hat es eine seltsame Bewandtnis. Zumindest gilt das für die alteingesessenen unter ihnen. Zu den Eigenarten von Pergola, Casa Aurelio oder Madrid zählen: weisse Tischtücher, gesalzene Preise, Angestellte in Gilets und Hemd sowie männliche, Zigarre rauchende Kunden. Das Essen ist oft grosszügig mit Butter versehen, was ja nichts Schlechtes ist, die Qualität stimmt. Kurz, man hält an diesen Orten nicht zurück mit Geniessen.