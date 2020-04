Food Banks in den USA – Essen für die Ärmsten Hunderttausende Amerikaner sind in der Corona-Krise auf Lebensmittelspenden angewiesen. Die Helfer kommen oft kaum hinterher. Hubert Wetzel aus Washington , Christian Zaschke aus New York

In der St. Mary's Food Bank in Pheonix werden Lebensmittelkartons am Laufband aufgefüllt. U.S. Senatorin Martha McSally packt mit an. Foto: Keystone

Das Elend ist gut organisiert. Es gibt kein Gedränge oder Geschubse, keine Kämpfe um ein paar Konserven oder eine Packung Nudeln. Stattdessen warten die Menschen geduldig darauf, ein Almosen zu erhalten. Sie stellen sich zu Hunderten vor Lagerhallen an, vor Schulen und Kirchen. Oder sie sitzen auf Parkplätzen oder am Strassenrand in ihren Autos, Stossstange an Stossstange, stundenlang. Sie warten, bis sie an der Reihe sind und die Helferinnen und Helfer, die Masken und Gummihandschuhe tragen, ihnen einen Karton oder eine Tüte mit Lebensmitteln reichen.

«Food Banks» nennen die Amerikaner das, was in in der Schweiz «Tafeln» heisst – Orte, an denen Menschen, die nicht genug Geld haben, um sich Essen zu kaufen, Lebensmittel erhalten. Und überall in den USA erleben diese Food Banks derzeit einen Ansturm. Die Corona-Pandemie hat mindestens 26 Millionen Amerikaner arbeitslos gemacht. Hunderttausende dieser Menschen sind jetzt auf Lebensmittelspenden angewiesen, um sich und ihre Familien ernähren zu können.

Ein Viertel aller Kinder in Amerika von Hunger bedroht

Die Lage ist so ernst, dass «Feeding America», der grösste Dachverband von Food Banks und Suppenküchen in den USA, vorige Woche eine Warnung herausgab: Ein Viertel aller Kinder in Amerika könnte in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie von Hunger bedroht sein.

Der Abstieg zum Almosenempfänger dauert nicht lange. Bei Lily Euzeda reichten sechs Wochen. Die 53-Jährige ist vor 30 Jahren aus Honduras in die Vereinigten Staaten eingewandert. Sie lebt in Silver Spring, Maryland, einer Stadt in der Nähe von Washington. Euzeda hat zusammen mit ihrer Schwester als Putzfrau gearbeitet, die beiden hatten viele Kunden in den wohlhabenden Vororten der Hauptstadt. «Jeden Tag haben wir drei Häuser sauber gemacht», sagt Euzeda. Damit ist sie nicht reich geworden, aber sie hat genug verdient für eine Wohnung und ein Auto und ein ordentliches Leben.

Freiwillige verteilen gespendetes Essen an die Bedürftigen. Foto: Chris O'Meara/Keystone

Doch Mitte März brach dieser bescheidene amerikanische Traum zusammen. Maryland verhängte eine Ausgangssperre, und Euzedas Kunden sagten aus Angst vor dem Virus alle Termine ab. «Niemand wollte uns mehr im Haus haben», sagt sie. Auch Euzedas Mann, der in einem Fitness-Studio arbeitete, wurde gekündigt.

Jetzt, Ende April, reicht das Geld nicht mehr. Deswegen steht Lily Euzeda an einem kühlen Morgen vor einer Ausgabestelle der Manna Food Bank in einem Industriegebiet in Silver Spring. Was bleibt ihr auch übrig? Daheim in ihrer Wohnung leben sechs Leute – sie, ihre Schwester und die beiden Ehemänner, dazu zwei Kinder –, und die brauchen etwas zu essen. Euzeda hievt zwei Pakete mit Konserven, Reis und Nudeln in ihr Auto und zwei Kanister Milch. «Das hilft schon sehr», sagt sie.

Die meisten hatten Jobs, die die Amerikaner nicht machen wollten

Die meisten Bedürftigen, die sich an diesem Morgen bei der Manna Food Bank Lebensmittel abholen, erzählen eine ähnliche Geschichte. Oft sind es Einwanderer aus Lateinamerika, die seit Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten leben. Sie haben die Jobs gemacht, die die Amerikaner nicht machen wollten. Sie haben geputzt, gekellnert, Haare geschnitten oder Kinder gehütet. Dann kam das Virus.

Auch in anderen Teilen der USA dürften die Angehörigen von Minderheiten besonders betroffen sein. Schwarze und Latinos sind im Durchschnitt ärmer als Weisse. Zudem arbeiten sie öfter in den Service-Branchen, die jetzt kollabieren.

Immer mehr stehen Schlange, um bei einer wöchentlichen Essensausgabe der Lebensmittelbank kostenlose Lebensmittelbeutel zu erhalten. Foto: Keystone

«Wir merken deutlich, dass wegen des Virus mehr Leute kommen», sagt Samantha Miller, die Sprecherin der Manna Food Bank. In der ersten Märzwoche registrierte Manna nur etwa 50 Familien, die sich zum ersten Mal Lebensmittel abholten. Mitte April baten dagegen mehr als 300 Familien erstmals um Hilfe. Insgesamt sei die Zahl der Haushalte, die Manna unterstützt, um etwa ein Drittel gestiegen, sagt die Sprecherin.

In anderen Gegenden der USA, die weniger reich sind als die Hauptstadtregion um Washington, sind die Zahlen noch weitaus dramatischer. Viele Food Banks berichten, dass die Zahl der Bedürftigen sich in den vergangenen Wochen mehr als verdoppelt habe. In Omaha im Bundesstaat Nebraska meldeten sich Anfang April bei einer Ausgabestelle an einem einzigen Tag 900 Menschen. Normalerweise kämen dort pro Tag etwa 100 Bedürftige hin, schrieb die New York Times. Ähnliche Berichte gibt es aus dem ganzen Land.

Auch Autos stehen für Lebensmittel in der mobilen Speisekammer der Utah Food Bank im Maverik Center in West Valley City, Utah, Schlange. Foto: Rick Bowmer/Keystone

Aber während der Bedarf rasant zunimmt, haben die Lebensmittelspenden von Restaurants oder Supermärkten an die Food Banks abgenommen. Auch grössere Sammelaktionen sind nicht mehr möglich. «Wir müssen jetzt mehr Lebensmittel einkaufen», sagt Miller. Der Dachverband «Feeding America» schätzt, dass die Food Banks in den Vereinigten Staaten in den nächsten sechs Monaten zusätzlich 1,4 Milliarden Dollar benötigen werden, um die Bedürftigen zu versorgen.

Ein paar Meilen von der Manna Food Bank entfernt steht eine Frau vor der Paint Branch High School. Sie trägt eine dicke Jacke gegen den kalten Wind und eine Maske und Handschuhe gegen das Virus. Ihren vollen Namen will sie nicht verraten. «Du kannst mich Miss Phu nennen», sagt sie. Normalerweise arbeitet sie in der Cafeteria der Schule. Aber die Paint Branch High School ist wie derzeit alle Schulen in den USA geschlossen. Daher verteilt Miss Phu jetzt auf dem Parkplatz Tüten mit Essen.

Mitglieder der Nationalgarde helfen bei der Verteilung von Nahrungsmitteln. Foto: Tony Deja/Keystone

Das staatlich bezuschusste Schulessen ist für arme Familien in Amerika oft überlebenswichtig. An normalen Tagen bekommen bis zu 30 Millionen Kinder in der Schule ein subventioniertes oder kostenloses Mittagessen. Die Schulverwaltungen mussten daher in den vergangenen Wochen nicht nur einen Weg finden, die Kinder weiter zu unterrichten. Praktisch alle öffentlichen Schulen mussten auch dafür sorgen, dass das Schulessen weiter verteilt wird.

An der Paint Branch High School klappt das sehr gut: Die Eltern fahren in ihren Autos eine grosse Schleife über den Parkplatz, ein Polizist regelt den Verkehr. Auf dem Parkplatz stehen Tische, auf die Miss Phu und einige Helferinnen die Tüten stellen. Darin: ein Mittagessen und ein Snack. Ein paar Sandwiches, ein Müsliriegel, ein Joghurt, ein Karton Milch. Ein Vater rollt an einen der Tische heran. «How many?», ruft Miss Phu. Der Mann streckt drei Finger in die Luft. Er möchte für drei Kinder Essen holen. Miss Phu reicht ihm die Plastikbeutel. Allein an dieser Schule werden täglich 500 Tüten mit Lebensmitteln verteilt.

New Yorker sorgen sich, sich kein Essen leisten zu können

In grösster Dichte lassen sich sämtliche Aspekte der Krise in New York City betrachten. In der Stadt ist alles grösser, was auch für die Zahl der Toten (mehr als 17’500), der Infizierten (etwa 160’000) und der Bedürftigen gilt. Einer Erhebung des Umfrage-Instituts Siena College zufolge lebt die Hälfte der 8,5 Millionen Einwohner der Stadt in der Sorge, sich bald keine oder nicht mehr genügend Lebensmittel leisten zu können. Diese Sorge scheint nicht unbegründet zu sein, wenn man sieht, dass die Supermarktkette Whole Foods für eine einzelne rote Bio-Paprika zwei Dollar verlangt.

Eine wichtige Rolle kommt der Organisation Food Bank for NYC zu, die nach eigenen Angaben seit Beginn der Krise fünf Millionen Mahlzeiten ausgegeben hat. Dieser logistische Aufwand gelingt nur, weil die Organisation mit mehr als 1000 lokalen Gruppen zusammenarbeitet. In normalen Zeiten ist eines von sechs Kindern in New York City auf Hilfe von Food Banks angewiesen. Das ist eine erschreckende Zahl. Sie bedeutet aber auch, dass es zu Beginn der Corona-Krise bereits eine Infrastruktur zur Essensverteilung gab. Auf diese kann die Stadt nun aufbauen.

In den Lagerhäusern der Food Bank for NYC werden die Lebensmittel palettenweise angeliefert, in kleinere Portionen verpackt und an Zwischenlager verschickt. Schliesslich kommen sie zum Beispiel im Greenwich House an, einer Einrichtung, die sich seit mehr als 100 Jahren um sozial schwache Menschen kümmert. «In normalen Zeiten haben wir ein vielfältiges Angebot», sagt die Vizedirektorin Andrea Newman, «aber jetzt machen wir kaum etwas anderes, als Essen auszuliefern.»

Ein Freiwilliger der Food Bank for New York City verteilt am Freitag, den 24. April 2020, in einer mobilen Speisekammer im Barclays Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn Pakete. Foto: Frank Franklin II/Keystone

Eine Essensausgabe gab es auch schon vor der Corona-Krise. Vor allem ältere Einwohner aus dem West Village haben sich im Greenwich House eine Mahlzeit abgeholt. Ungefähr 400 Portionen gab die Organisation täglich aus. «Dabei ging es ebenso sehr um das Essen wie um den sozialen Kontakt», sagt Newman. Derzeit hätten viele dieser Menschen jedoch Angst, das Haus zu verlassen. Also mussten sie im Greenwich House einen Weg finden, das Essen zu liefern.

Die Organisation arbeitet deshalb mit «Citymeals on Wheels» zusammen, einem Pendant zum deutschen Essen auf Rädern. Zudem bringen Freiwillige das Essen zu den Menschen, entweder zu Fuss zu denen, die in der Nähe des Greenwich House leben, oder mit dem Auto. «Das machen vor allem Leute, die derzeit nicht in ihrem Beruf arbeiten können und ein Auto haben», sagt Newman. Auf zwei Dinge ist sie besonders stolz. Zum einen, dass ihre Organisation gesundes Essen liefere, und nicht, wie sie sagt, Dosenspaghetti. Zum anderen: «Wir bringen nicht nur Essen, wir bringen auch Wärme.“

In Silver Spring hat Lily Euzeda, die arbeitslose Putzfrau, ihre Kartons mit den Konserven und die Milch auf dem Rücksitz ihres Autos verstaut. Sie könnte jetzt heimfahren. Doch sie will noch etwas loswerden. «Es ist nicht leicht, hier zur Food Bank kommen zu müssen», sagt sie. «Ich schäme mich deswegen.» Sie versucht, ihre Stimme hinter dem bunten, selber genähten Mundschutz tapfer klingen zu lassen. Aber die Augen verraten ihre Angst.