Sweet Home: 10 Rezepte fürs Immunsystem – Essen Sie sich stark! Knackiger Regenbogensalat oder Rüebli mit Ingwer: Mit diesen Gerichten wappnen Sie sich für den Pandemie-Winter. Marianne Kohler

Gemüse en masse: Im Winter brauchen wir besonders viele Vitamine. Foto über: Scaling Back Blog

Nichts gegen Komfortfood wie Pizza, Pasta oder einen gemütlichen Schmortopf. Grundsätzlich ist alles Essen, das mit guten Zutaten und Liebe zubereitet wird, gut für uns. Aber im Winter und gerade in diesem schwierigen, von der Pandemie bestimmten Winter, brauchen wir so viele Vitamine und Energieboosters wie möglich, um damit unser Immunsystem zu stärken. Da helfen heilende Suppen, knackiges Gemüse und Superfood wie Ingwer, Hülsenfrüchte oder Kohl. Diese zehn einfachen Rezepte können Sie sehr gut in Ihren Alltagsmenüplan integrieren.

1 — Ingwer-Shots