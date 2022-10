Einkaufszentrum Glatt – Etikettenschwindel kommt Betrüger teuer zu stehen Auf einer Shoppingtour tauscht ein Mann die Etiketten von zwei Mänteln aus und bezahlt den günstigeren Preis. Er hätte besser beide gekauft. Daniela Schenker

Die normalen Rabatte des Ausverkaufs genügten einem Kunden nicht. Er wurde zum Betrüger. Symbolfoto: Sibylle Meier

In der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr stürmt die Kundschaft die Einkaufszentren. Die Rabattschlacht tobt. Viele wollen nach den Festtagen von der stark reduzierten Ware profitieren. So auch ein 51-jähriger Mann, der am zweitletzten Tag des Jahres 2021 im Walliseller Einkaufszentrum Glatt ein Modegeschäft aufsuchte.