Wohltuend gewöhnlicher Brunch – Etwas gegen den Aufruhr: Birchermüesli und Käsetoast Wenn die Welt durchdreht, können wir uns nur ducken und auf das Beständige besinnen. Auf den unaufgeregten Brunch im Bubbles etwa. Meinung Salome Müller

Im Bubbles gibt es: Sehr feine Birchermüesli und tröstende Käsetoasts. Foto: Urs Jaudas

Es gab einmal eine Welt, in der man die Aufregung suchen musste im persönlichen Exzess, in aussergewöhnlichen Locations und zu Kunstwerken hergerichteten Speisen. Diese Welt ist in weiter Ferne. Sie liegt vor Corona, vor dem Terror in Europa, vor der Siegerverkündung des Donald Trump zu einem Zeitpunkt, als es unmöglich schon einen Sieger geben konnte.

Jetzt ist alles anders. Die Welt ist irr geworden, sie ist versehrt und erschöpft. Ein Rückzug ins eigene Innere hilft wenig. Es sieht dort ähnlich aus wie draussen. Aber es gibt Linderung, gleich um die Ecke. Wir finden sie im Beständigen, Vertrauten.