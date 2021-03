250’000 AstraZeneca-Dosen gestoppt – Italien blockiert Impfstoff-Export nach Australien Erstmals ist die Ausfuhr eines Corona-Vakzins aus der Europäischen Union in einen Drittstaat gestoppt worden. UPDATE FOLGT

Die EU hatte Ende Januar die Möglichkeit von Exportbeschränkungen eingeführt. Symbolbild: Cecilia Fabiano (Keystone)

In der EU ist erstmals der Export von Corona-Impfstoff in einen Drittstaat blockiert worden. Italien habe eine Lieferung des Herstellers AstraZeneca an Australien gestoppt, hiess es am Donnerstag aus EU-Kreisen. Nach Angaben der italienischen Zeitung «La Repubblica» geht es um 250’000 Dosen.

Die EU hatte Ende Januar vorübergehend die Möglichkeit von Exportbeschränkungen eingeführt. Grund war die Ankündigung des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca, in den ersten Monaten deutlich weniger Impfstoff an die EU zu liefern. Gleichzeitig wurden von dem Unternehmen aber offenbar die Liefermengen an Grossbritannien und andere Drittstaaten nicht gekürzt.

Unter dem «Transparenz- und Genehmigungsmechanismus» müssen Hersteller von Impfstoffen in der EU Ausfuhren nun melden. Betroffen sind Unternehmen, mit denen die EU Lieferverträge über Impfstoffe abgeschlossen hat. Die Exportkontrollen sind bisher bis Ende März befristet.

AFP/step