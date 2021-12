Regeln für soziale Medien – EU nimmt Facebook und Co. an die Leine Brüssel bringt die neuen Regeln für das Internet im Schnelltempo voran. Die global agierenden Techkonzerne sollen ihre Marktmacht nicht mehr missbrauchen können. Was ändert sich für die Nutzerinnen und Nutzer? Und was heisst das für die Schweiz? Stephan Israel aus Brüssel

Schweiz-Experte Andreas Schwab ist im EU-Parlament auch Berichterstatter für den sogenannten Digital Markets Act. Foto: PD

Die EU treibt im Eiltempo eine Art Grundgesetz für das Internet voran. Facebook und Co. haben gerade schlechte Presse. Selbst in den USA wächst spätestens seit dem Sturm aufs Capitol am 6. Januar 2021 die Skepsis gegenüber den bisher unregulierten sozialen Medien. «Wir senden ein starkes Signal gegen unfaire Geschäftspraktiken der grössten Digitalunternehmen», sagt Europaparlamentarier und Berichterstatter Andreas Schwab.

Facebook und Co. sollen ihre Marktmacht nicht mehr missbrauchen können. Dem hat das Europaparlament am Dienstag bereits zugestimmt. Nun will Präsident Emmanuel Macron das Prestigeprojekt während des französischen EU-Ratsvorsitzes im kommenden halben Jahr definitiv verabschieden. Wo ist genau der Fokus, was dürfte sich für die Nutzerinnen ändern, und was bedeuten die Regeln für die Schweiz?