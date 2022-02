Sanktionen gegen Russland – EU und USA machen Druck auf die Schweiz Es wird ungemütlich für den Bundesrat: Die EU und die USA stellen klar, dass sie die Milde gegenüber Russland nicht gutheissen. Auch in der Schweiz fordern viele einen Kurswechsel. Fabian Renz Stephan Israel

Guy Parmelin, Ignazio Cassis und Karin Keller-Sutter besprechen sich nach der Medienkonferenz des Bundesrats zum Thema Ukraine. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Selten musste der Bundesrat nach einer Medienkonferenz so viel Prügel einstecken wie am Donnerstag. Der Versuch, die Schweizer Sanktionspolitik gegen Russland zu erläutern, war Bundespräsident Ignazio Cassis (FDP) und seiner Entourage nach allgemeiner Einschätzung gründlich missglückt. Am Freitag nun trat Cassis erneut vor die Medien, diesmal flankiert von Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) und Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP). Anlass war die Europapolitik, doch gab das bundesrätliche Trio auch zum Thema Ukraine Auskunft – und schuf nun etwas mehr Klarheit.