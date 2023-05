Verhandlungen Schweiz - EU – EU-Vertrag gefährdet die SBB und den Service public Die SP fordert jetzt neue flankierende Massnahmen, um die Gewerkschaften für das neue EU-Abkommen zu gewinnen. Denis von Burg Mischa Aebi

Der Eisenbahnverkehr in der Schweiz wird zum Teil mit öffentlichen Geldern finanziert. Einiges davon wäre mit einem neuen EU-Abkommen nicht mehr möglich, fürchten die Gewerkschaften. Foto: Keystone

Ende Juni will der Bundesrat entscheiden, ob er in neue Verhandlungen mit der EU einsteigen will. Jetzt aber verschärfen die Gewerkschaften ihren Widerstand gegen den sich abzeichnenden Vertrag. Sie sehen nicht nur den Lohnschutz, sondern auch die öffentlichen Dienste in Gefahr. Die Beihilferegeln der EU, welche die Schweiz übernehmen müsste, «gefährdet auch den Schweizer Service public im Güter- und Personenverkehr auf der Schiene», sagt Benoît Gaillard, Sprecher des Gewerkschaftsbundes (SGB).