Pendant zu Fifa-Plänen – Europa und Südamerika planen «neue Fussball-WM» Brasilien, Argentinien und Co. sollen ab 2024 in der Nations League der Uefa spielen. So wollen die Fussballverbände aus Europa und Südamerika den Zweijahres-WM-Plan der Fifa torpedieren. Thomas Kistner

Spiele wie zwischen Deutschland und Brasilien – hier 2018 in Berlin – könnte es in Zukunft auch in einem neuen offiziellen Rahmen geben. Foto: Srdjan Suki (Keystone)

Gianni Infantino hat sich wohl verzockt. Am Montag trommelte der Fifa-Präsident zwar – vor virtuell versammelten 211 Nationalverbänden – erneut für seine Idee, die Fussball-Weltmeisterschaft in Zukunft alle zwei Jahre auszutragen. Als wäre das noch immer das Thema, das den weltgrössten Sport gerade umtreibt.

Unerwähnt liess Infantino dabei, dass eine Art Zweit-WM neben seinem Fifa-Turnier tatsächlich schon konkret in Planung ist: eine erweiterte Nations League. In der sollen sich ab 2024 aber nur die Nationalteams jener zwei Erdteil-Verbände messen, die bisher alle WM-Titel unter sich aufgeteilt haben: Europas Fussball-Union Uefa und der Südamerika-Verband Conmebol. Im März eröffnen beide Verbände ein gemeinsames Büro in London. Schon jetzt diskutiert eine Fachgruppe die Details des neuen Spielformats.