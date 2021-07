Durchzogene Bilanz in den Bergen – Europäer retten die Schweizer Sommersaison Weil es die Schweizer ans Mittelmeer zieht, bleibt in den Ferienorten die erhoffte starke Erholung aus. Dafür kommen wieder vermehrt Touristen aus den Nachbarländern ins Land. Peter Burkhardt

Die Asiaten fehlen, die Schweizer sind da: Zwei Alphornbläser unterhielten am Donnerstag die Besucherinnen und Besucher auf dem Pilatus mit ihrer Musik. Foto: Urs Flüeler

Wohin zieht es die Schweizer diesen Sommer, ans Meer oder in die Berge? Die Antwort auf diese Frage war lange offen. Denn wer will sich in diesen unsicheren Zeiten mit immer neuen Reisebeschränkungen schon frühzeitig festlegen?

Weil sie auf Nummer sicher gehen wollten, buchten viele Schweizerinnen und Schweizer im Frühling gleich doppelt, nämlich im eigenen Land und am Mittelmeer.

10 Prozent weniger Schweizer in der Schweiz

Nun zeigt eine Umfrage unter den grössten Reiseveranstaltern und Schweizer Tourismusregionen: Zwar verzichten im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 weiterhin viele Schweizerinnen und Schweizer auf eine Reise ins Ausland. Doch im Vergleich zum vergangenen Jahr, in dem sie in rekordhoher Zahl im eigenen Land Ferien machten, zieht es sie nun wieder vermehrt ans Meer.