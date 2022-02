Europäische Zentralbank – Europäische Tochter der russischen Sberbank geht «wahrscheinlich» bankrott Die europäischen Tochtergesellschaften der wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine mit Sanktionen belegten russischen Sberbank werden der Europäischen Zentralbank (EZB) zufolge «ausfallen oder wahrscheinlich ausfallen».

Die einzige Ausnahme vom Zahlungsmoratorium gibt es für Einleger, die zur Sicherung des «nötigsten täglichen Bedarfs» maximal 100 Euro pro Tag abheben dürfen. (Archivbild) imago images/CTK Photo Die Sberbank gehört zu den grössten Banken Russlands. Am Samstag hatten die westlichen Staaten die Bank als Teil der Sanktionen gegen Moskau vom internationalen Swift-Finanzsystem ausgeschlossen. imago images/Pixsell 1 / 2

Darum gehts Infos einblenden Aufgrund von Auswirkungen der russischen Invasion in die Ukraine hat sich die Liquidität der russischen Sperbank of Russia PJSC in Europa drastisch verschlechtert.

Zahlungen, Vollstreckungs- und Kündigungsrechte wurden ausgesetzt.

Die Europäischen Zentralbank (EZB) soll gegen die Sberbank Europe AG und ihre kroatischen und slowenischen Tochtergesellschaften Massnahmen ergriffen haben.

Das Hauptgeschäft der Sberbank of Russia PJSC in Europa wurde von den Aufsichtsbehörden als ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend erklärt, nachdem sich ihre Liquidität aufgrund der Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine verschlechtert hatte, meldet die Wirtschaftszeitung «Bloomberg».

Die Europäischen Zentralbank (EZB) soll gegen die Sberbank Europe AG und ihre kroatischen und slowenischen Tochtergesellschaften Massnahmen ergriffen haben, nachdem festgestellt wurde, dass die Bank wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, ihre Schulden oder sonstigen Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu begleichen.

Aufgrund der «Auswirkungen der geopolitischen Spannungen auf ihren Ruf» habe die mehrheitlich vom russischen Staat kontrollierte Bank «erhebliche Einlagenabflüsse hinnehmen» müssen, teilte die EZB in der Nacht zum Montag mit. Die USA erklärten letzte Woche, dass sie fünf der grössten russischen Banken, darunter die Sberbank und die VTB Bank PJSC, mit Sanktionen belegen würden.

«Keinerlei Auszahlungen, Überweisungen oder andere Transaktionen»

Das single Resolution Board (SRB), das sich um in Schwierigkeiten geratene europäische Kreditgeber kümmert, hat indes eine Aussetzung von Zahlungen, Vollstreckungs- und Kündigungsrechte auf die drei europäischen Sberbank-Abteilungen angewendet. Die Sberbank Europe AG darf demnach «keinerlei Auszahlungen, Überweisungen oder andere Transaktionen durchführen». Die einzige Ausnahme vom Zahlungsmoratorium gibt es für Einleger, die zur Sicherung des «nötigsten täglichen Bedarfs» maximal 100 Euro pro Tag abheben dürfen. Zugleich wurde betont, dass Einlagen bis 100’000 Euro weiterhin durch das österreichische Einlagensicherungssystem besichert sind.

Die Sberbank gehört zu den grössten Banken Russlands. Am Samstag hatten die westlichen Staaten die Bank als Teil der Sanktionen gegen Moskau vom internationalen Swift-Finanzsystem ausgeschlossen. Der Swift-Ausschluss soll die russische Wirtschaft hart treffen: Die betroffenen Banken können nicht mehr mit Geldhäusern in anderen Ländern kommunizieren. Dies wird Zahlungs- und Warenströme verlangsamen oder ganz verhindern. Von den Sanktionen sind daher auch ausländische Firmen betroffen, die in Russland tätig sind.

AFP/sys

