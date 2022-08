Pushbacks in Griechenland – Europas Todesstreifen Nirgends zeigt sich der Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland so deutlich wie am Fluss Evros: Seit Monaten werden dort Flüchtlinge als politisches Druckmittel eingesetzt. Tobias Zick aus Alexandropouli

Türkisch-griechische Grenze: Eine Gruppe von Migranten versucht in einem kleinen Boot, den Fluss Evros zu überqueren. Foto: Sedat Suna (EPA)

Es führen viele Wege in das Labor von Pavlos Pavlidis. «Ertrinken, Unterkühlung, Autounfälle, das sind so die gängigsten Ursachen», sagt der Arzt und deutet auf ein paar Kartons, in denen sich Briefumschläge drängen. Es ist die Sammlung der persönlichen Gegenstände, die all jene Menschen am Körper trugen, die im Lauf der vergangenen zwanzig Jahre zur letzten Untersuchung bei ihm ankamen.