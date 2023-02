Schnitzelbängg der Basler Fasnacht – «Eva Herzog, kennsch jedes Dossier us em Stand. Nur di Charme isch halt vom Baselland» Die Bundesratswahl, verschmierte Kunstwerke oder das Esaf-Minus: Das vergangene Jahr bot den Schnizzelbänggen der Basler Fasnacht viel Stoff. Eine Auswahl der besten Auftritte. Sebastian Briellmann

D’ Laggaffe haben da eine Idee: Wer könnte die Esaf-Schulden bezahlen? Foto: Pino Covino

In diesem Jahr ist viel diskutiert worden über die Wirkung von Humor in Kriegszeiten, und immer stand am Anfang eines Gesprächs die klamme Frage: Darf man jetzt, in dieser überaus tristen Realität, wirklich lustig sein? Wäre das nicht geschmacklos?

Man darf wohl, weil es den Menschen vielleicht auch guttut. Es mag nicht repräsentativ sein, aber in der letzten Woche ist ein Artikel in dieser Zeitung über zwei ukrainische Humoristen mit einem Zitat von ihnen übertitelt worden: «Humor hilft uns, zu überleben.»

Auch der Lachforscher und Humorexperte Rainer Stollmann hat dem «Redaktionsnetzwerk Deutschland» erklärt, dass er Humor auch in Zeiten des Krieges für einen «wichtigen Teil der Öffentlichkeit» hält, solange man ihn nicht «mit Moral verwechselt».

Experten für lange, melodiöse Bängg: D Schlyffstai. Foto: Nicole Pont

Das ist eine treffende Erkenntnis, und sie passt auch gut zu den Schnitzelbänggler, die zwar lustig und unterhaltend sein können, bitterböse und zynisch manchmal auch, aber eben nie moralisierend auftreten. Es überrascht nicht, dass Putin und der Krieg, wenn überhaupt, dann nur feingliedrig in die Verse eingewebt werden. Was will man auch Sinnstiftendes darüber spotten?

Also hält man sich bei diesem Thema zurück – und fokussiert sich auf Basel, das nun wirklich genügend Stoff hergibt. Hallo, Bundesrat, frohlockt man zum Beispiel im Winter voller Selbstbewusstsein. Nun ja, es ist dann etwas anders gekommen, aber dr Spitzbueb ist darüber gar nicht so enttäuscht.

Dr Ueli juuchzt, woo s Simonetta gryynt het.

Bim Eva isch es nid wie s gschyynt het.

D Baume-Schneider gwünnt scho graad am Start.

Uns blybt dr Baschi Dürr erspaart.

Und er bilanziert mit klarem Blick, dass auch für die Jurassier die Wahl nicht nur ein glückseliger Moment ist.

D Waal vo dr Baume isch 10.30.

Im Jura flueche si denn flyssig.

Doo hänn si miesse duurebysse:

Sunscht suffe die am siibni Wysse.

D Schlyffstai wissen dafür, warum es für die SP-Ständerätin nicht gereicht hat – und widmen ihr den Beginn einer ihrer Langverse:

Eva Herzog – Basel in Bundesroot.

Fuffzig Joor warte, es kämti kai Daag z spoot.

Eva Herzog, kennsch jedes Dossier us em Stand.

Nur di Charme isch halt vom Baselland.

Das macht auch nichts, weil Eva Herzog nun wirklich eine fähige, dossierfeste Finanzpolitikerin ist. Und wer etwas kann, der bekommt immer wieder neue Jobs angeboten. S Schunggebegräbnis sieht das genauso – und hat eine Idee:

D SP Basel-Stadt isch e Amateur-Laade

D Herzog muess die myysi Kampagne ussbaade

Statt als Bundesröötin z Bäärn

Wurde mir sii jetzt gäärn

Em David Dääge übergää

Zum dört d Finanze übernää.

Ganz schön teuer: Die PereFyss über die Kosten eines nachhaltigen Lebens. Foto: Pino Covino

Finanzen. Das ist ein willkommenes Stichwort, um gleich mal rüberzuschielen, ins Baselbiet, das ja auch immer wieder mit solchen Vorkommnissen konfrontiert wird. Die Schwingbääse finden das aber irgendwie ganz normal, es gehört halt dazu:



Am Schwingfescht zäigt sich s Baaselbiet in syner ganze Pracht

Roti Chriesi, gueti Luune, Mäitli in dr Tracht

Und ganz zum Schluss do zäige si denn iire gröschte Hit

E Baaselbieter Traditioon: s Millionedefizit.

Aber eine durchaus institutionalisierte Reaktion ist ausgeblieben. Seltsam eigentlich, wie D Laggaffe anmerken.

Wäg em ESAF, z Prattele uf däm Fäld,

Suecht s Baselbiet mol wieder dringend Gäld,

Mir sinn übrrascht, isch kei Rampass vor de Wahle,

Ufd Idee kho, das könnt doch d Stadt no zahle.

Hey Alte, tscheggschs Esaf? Die Brunzguttere klären auf. Foto: Pino Covino

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest hat im Prattler Multikulti-Schmelztiegel aber auch sonst für viel Erstaunen gesorgt, wie die Brunzguttere erfahren haben.

Es mäint dr Cem zum Hassan: Alte, jetz muesch loose!

Dört im Säägmähl länge d Schwyzer sich an d Hoose.

Dä wo unde liggt isch s Opfer und git Rueh –

und dä wo oobe liggt bikunnt am Schluss e Kueh!

Gspässig, nicht? Aber das Esaf, dieser Mega-Event, ging schnell vorbei. Dafür darf man sich in der Stadt auch für lässige Selbstversuche anmelden – das Resultat kennen die Dipflischysser.

Im Summer Brünne go bepflanze

im Musical schwimme, und nimme danze

Basel tiggt anderscht, Basel kunnt druss

s Kiffe legalisiere zahlt sich uss.

Man kann sich zumindest vorstellen, dass solche Zustände auch mal die Einsatzkräfte der Basler Polizei erfordern – aber ist Hilfe garantiert? Kommt gemäss den Schwingbääse ein bisschen drauf an.

Bi dr Basler Bolizei goot zimlig vyyl

goot biesse und s goot blitze in Zyvyyl

s goot Gummigschoss uf Fraue, s goot Hände hoch au still

s goot d Tesladüre uff, falls dr Elon Musk das will.

Sorgen sich um die Basler Beamten: D Laggaffe. Foto: Pino Covino

Es ist wirklich kein leichtes Leben für unsere Freunde und Helfer – vor allem dann, wenn sie sich dann aus dem Auto befreit haben. Wochenendeinsätze nonstop, Hooligans und Demos, eigentlich alle paar Minuten. Das Echo vom Säntis nennt – kurz und knapp – die Konsequenz.

Am Samschtig isch Deemoo. S isch immer esoo.

Und am Mäntig, do laufen is d Schugger dervoo.

Die Politik will wegen der Demo-Flut eine gewisse Arbeitsentlastung herbeiführen. Auch für Polizisten. Aber nicht nur. Gottlob, finden d Laggaffe.

Nur achtedrissig Stund, das het scho Konsequänze,

Und fiert am Schluss no zu meh Absänze,

Denn fürd Gsundheit sigs drum gar nit guet,

Wenn dr Beamti zwenig schloofe duet.

Und d Schlyychwäärbig macht auf eine weitere negative Auswirkung, die auf die Psyche schlagen könnte, aufmerksam.

Y schaff bim Staat im Taggt, doo vergeen der d Flause:

S git Znyyni-, Zmitdaag-, Raucher-, WC- und au Zvieri-Pause.

Jetz wänn die oobenaabe, miir wird s langsam z bunt!

Wie mach i all die Pause in nur 38 Stund?

Aber es sind nicht nur Basler, also Basler Menschen, die es schwer haben in dieser Stadt. Auch Kunstwerke leiden (das aber ganz klar: wegen Menschen). Die Schnaabelwetzer haben sich das Lamento angehört.

E Kunschtwärgg klagt: Es isch verruggt, was me-n esoo erläbbt.

De wirsch versaut und s kunnt au vor, dass äine an dir gläbbt,

Au Suppe, Fondue, Schoggi-Creme, das schmiirt me an dii draa.

Und d Serra-Plastigg mäint ganz duuch: So schöön wött ich s au haa!

Ja, also mit Unrat belästigt zu werden: gar nicht sexy. Aber so ist es halt in dieser Stadt, die sich trotz ihres Reichtums doch irgendwie auch in einem (kulturellen) Niedergang befindet. Ob sich das bald, jemals ändern wird? Wer weiss das schon…

Sicher scheint nur, was auch die Spootschicht Rhygass notiert:

Im Joor 3050, wär wäiss was denn so goot

Vilicht isch s Klima grettet, vilicht simmer alli toot

Wär wäiss ob denne s Spaaledoor, ob s Münschter denn no stoot

Nur sicher isch denn immer no käi Baasler Bundesroot

Sebastian Briellmann ist Autor der Basler Zeitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.