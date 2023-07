Hochwasser in Indien – Evakuierungen in Delhi angeordnet: Die Monsun-Überschwemmungen in Bildern Schwere Monsunregenfälle haben im Norden Indiens innerhalb von zwei Wochen mehr als 100 Menschen das Leben gekostet. Simon Angelo Meier

Männer ziehen Büffel durch das Hochwasser in Neu Delhi. (12. Juli 2023) Foto: Arun Sankar (AFP)

Über die Ufer getreten: Rettungskräfte suchen nach Überlebenden im Quartier Jaitpur im Süden Neu Delhis, nachdem der Fluss Yamuna weite Teile der Stadt überschwemmt hat. (13. Juli 2023) Foto: Sunil Ghosh (Getty Images)

Kinder müssen getragen werden: Eine Familie läuft durch das überflutete Jaitpur-Viertel im Süden Neu Delhis. (13. Juli 2023) Foto: Sunil Ghosh (Getty Images)

Tausende von Menschen wurden am Donnerstag aus ihren Häusern in Delhi evakuiert, nachdem die indischen Behörden nach tagelangen Regenfällen, die weite Teile Nordindiens heimsuchten, vor weitflächigen Überschwemmungen gewarnt hatten.

Im Zusammenhang mit heftigem Monsunregen in Indien sind allein in den vergangenen Tagen rund 40 Menschen ums Leben gekommen. Betroffen gewesen seien in den vergangenen beiden Tagen die Bundesstaaten Uttarakhand, Haryana, Punjab und Himachal Pradesh, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf Behördenmitarbeiter am Donnerstag. Viele Menschen seien in den Fluten ertrunken, von Schlammlawinen mitgerissen oder in Gebäuden verschüttet worden.

Bewohner schwimmen neben ihren überfluteten Häusern, nachdem der Yamuna-Fluss wegen dem Monsum und dem geöffneten Hathni-Kund-Staudamm über die Ufer getreten ist. (12. Juli 2023) Foto: Sanjeev Verma (Getty Images)

Ein Mann trägt seinen Sohn durch eine überflutete Strasse Neu Delhis. (13. Juli 2023) Foto: Kabir Jhangiani (Getty Images)

Häuser neben dem Hochwasser führenden Yamuna-Fluss in Neu Delhi stehen in den Fluten. (13. Juli 2023) Foto: Arrush Chopra (Getty Images)

In der Hauptstadt Neu Delhi wurden Menschen, die in tiefliegenden Gebieten um den Fluss Yamuna leben, in Sicherheit gebracht. Der Fluss hat derzeit einen besonders hohen Pegelstand. Örtliche Behörden riefen Menschen zudem auf, nach Möglichkeit zu Hause zu arbeiten. Einige Schulen in betroffenen Gebieten blieben zu.

Ein Mann trägt eine alte Frau aus den Fluten, in einem Quartier in Neu Delhi. (13. Juli 2023) Foto: Shivam Khanna (Getty Images)

Männer mit Kühen waten in den Fluten im Yamuna Bazar Quartier in Neu Delhi. (13. Juli 2023) Foto: Sanchit Khanna (Getty Images)

Bewohner des Viertels Yamuna Sabzi Mandi in Neu Delhi warten auf Hilfe. (12. Juli 2023) Foto: Raj K Raj (Getty Images)

Bewohner schwimmen neben ihren überfluteten Häusern in Yamuna Bazar in Neu Delhi. (12. Juli 2023) Foto: Sanjeev Verma (Getty Images)

Wegen den geöffneten Schleusen des Hathni-Kund-Staudammes steigt der Pegel des Yamuna-Flusses weiter an, in Neu Delhi in der Nähe der Geeta Colony Brücke. (13. Juli 2023) Foto: Sanjeev Verma (Getty Images)

Polizisten retten Kinder, die durch den steigenden Wasserstand des Yamuna Flusses im Mayur Vihar Quartier Neu Delhis vertrieben wurden. (12. Juli 2023) Foto: Raj K Raj (Getty Images)

Kein Weiterkommen: Ein Auto steht in den Fluten des Yamuna-Flusses beim Salimgarh Fort in Neu Delhi. (13. Juli 2023) Foto: Sanchit Khanna (Getty Images)

Ein tibetischer Markt in Neu Delhi steht unter Wasser. (13. Juli 2023) Foto: Sanchit Khanna (Getty Images)

Der Starkregen dauerte in weiten Teilen Nordindiens an und führte zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Besonders in betroffenen bergigen Regionen wurden mehrere Strassen durch Schutt blockiert, wodurch unter anderem Pilger auf dem Weg von und zu hinduistischen Gedenkstätten festsassen, wie örtliche Meiden berichteten.

Starke Regenfälle, die heftige Überflutungen und Erdrutsche auslösen, sind in der derzeitigen Monsunzeit in Südasien normal. Der Monsun dauert gewöhnlich von Juni bis September. Die Schäden sind oft gross – Häuser werden weggeschwemmt, es gibt immer wieder Todesopfer. Gleichzeitig ist der Regen für die Landwirtschaft, von der ein Grossteil der Bevölkerung lebt, lebenswichtig.

Indische Armeeangehörige retten Dorfbewohner aus einem überschwemmten Gebiet in der Nähe der Stadt Jalandhar im Norden Indiens. (12. Juli 2023) Foto: Shammi Mehra (AFP)

Reissende Fluten: Der angeschwollener Fluss Beas nach heftigen Regenfällen in in der Stadt Kullu, im Bundestaat Himachal Pradesh in Nordindien (9. Juli 2023) Foto: Aqil Khan

Menschen stehen am Rand einer Strasse, die vom Fluss Beas weggespült wurde, im Bezirk Kullu in Himachal Pradesh, Nordindien. (11. Juli 2023) Foto: Aqil Khan (Keystone)

Ein Strasse wurde von den Fluten des angestiegenen Sutlej-Flusses weggerissen, im Bezirk Jalandhar in Nordindien. (11. Juli 2023) Foto: Shammi Mehra (AFP)

Häuser in Ghaziabad östlich von Neu Delhi stehen unter Wasser. (13. Juli 2023) Foto: Sakib Ali (Getty Images)

