Bereits am Montagmorgen wurde am Suezkanal endlich ein Erfolg vermeldet. Zumindest ein Teilerfolg. Die auf Grund gelaufene Ever Given sei wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden, teilte zunächst der Schifffahrts-Dienstleister Inchcape Shipping mit. Doch der Kanaldienstanbieter Leth Agencies erklärte wenig später, das Schiff sei nur teils freigelegt worden.

Foto: Suez Canal Authority, AP