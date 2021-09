Angst vor einer neuen Finanzkrise – Evergrande steht für deutlich mehr als eine gigantische Pleite Die Misere um den chinesischen Immobilienentwickler ist Ausdruck für ein fehlgeleitetes Wachstumsmodell von Chinas Wirtschaft. Und den Versuch der Regierung, das zu korrigieren. Markus Diem Meier

Karikatur: Felix Schaad

Die Angst vor einer Finanzkrise geht wieder um. Wichtigster Auslöser ist die drohende Pleite des chinesischen Immobilienunternehmens Evergrande. An den Börsen stürzten am Montag vor allem die Aktien der Banken weltweit erheblich ab. Die Aktie der Schweizer Grossbank Credit Suisse verlor am Montag 7,55 Prozent, jene der UBS 6,56 Prozent.

Im Zuge grosser Unsicherheit und generell schwächerer Märkte sind die Banken in solchen Situationen jeweils am stärksten betroffen. Zum einen, weil das Geschäft mit Aktien vor allem zum Geschäft von Vermögensverwaltern zählt. Zum anderen, weil unklar ist, wie stark die Institute durch ein mögliches Engagement in Anleihen von Evergrande von Verlusten betroffen sein könnten. Für Unsicherheit sorgt allerdings zusätzlich auch die Aussicht darauf, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch eine weniger expansive Geldpolitik ankündigen könnte.