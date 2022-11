Besetztes Kesselhaus in Zürich – EWZ stellt Besetzern ein Ultimatum Die Besetzerinnen und Besetzer eines EWZ-Gebäudes an der Wasserwerkstrasse in Zürich sollen das Gelände bis Montag verlassen. Zudem ist Strafanzeige gegen sie erhoben worden. Pascal Unternährer

Von der Limmatseite her deutet ein Banner auf die Besetzung des EWZ-Gebäudes in Zürich-Wipkingen hin. Foto: Sabina Bobst

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) hat am Donnerstagnachmittag nochmals mit den Besetzerinnen und Besetzern des Kesselhauses an der Wasserwerkstrasse gesprochen und sie aufgefordert, das Areal beim Oberen Letten zu verlassen. Offenbar ohne Erfolg. Deshalb gehen die EWZ-Verantwortlichen nun auf Konfrontation: In Absprache mit dem zuständigen Stadtrat Michael Baumer (FDP) haben sie Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Hausfriedensbruch eingereicht.