Gericht weist Kanton Zürich ab – Ex-Chefbeamter muss Memoiren nicht vom Netz nehmen Der Kanton hatte verlangt, dass Thomas Manhart sein Manuskript löschen müsse. Das Bezirksgericht Zürich wies das als «offensichtlich unbegründet» ab. Liliane Minor

Damals war er noch im Amt: Thomas Manhart an einer Medienkonferenz im März 2019. Foto: Keystone

Das fast tausend Seiten dicke, online veröffentlichte Werk hat in der Justizdirektion für grosse Aufregung gesorgt. Thomas Manhart, ehemaliger Leiter des Amtes für Justizvollzug, übt darin harsche Kritik an Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) und an der heutigen Leitung seines Amtes, das inzwischen Justizvollzug und Wiedereingliederung (Juwe) heisst.

Das liessen die Kritisierten nicht auf sich sitzen. Drei Personen sowie der Kanton Zürich gelangten ans Bezirksgericht und verlangten eine sogenannte superprovisorische Verfügung gegen Manhart. Darin solle das Gericht Manhart verpflichten, den Text sofort und vollständig von seiner Website zu löschen, und zwar ohne vorherige Anhörung.