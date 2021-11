Wahl des Bürgermeisters – Ex-Cop oder Katzenfreund? New York entscheidet heute Der Demokrat Eric Adams hat beste Chancen, neuer Chef der Stadt zu werden. Das liegt auch an seinem Gegner. Curtis Sliwa hat mit Politik wenig am Hut. Dafür wohnt er mit 15 Katzen. Christian Zaschke aus New York

Kann Curtis Sliwa (r.) das Steuer für die Republikaner noch rumreissen? Der Demokrat Eric Adams (l.) führt in allen Umfragen für die Bürgermeisterwahl in New York. Foto: Eduardo Munoz (Pool, AP, Keystone)

Eine der spannenderen Fragen des Wahlkampfs um den Posten des New Yorker Bürgermeisters war die, wie viele Katzen der republikanische Kandidat Curtis Sliwa genau besitzt. Die gewöhnlich gut informierte «New York Times» schreibt beharrlich, Sliwa lebe mit 16 Katzen in seinem 35-Quadratmeter-Apartment in Manhattan. Andere Quellen berichten jedoch, der Kandidat besitze lediglich 15 Katzen. Bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte vor der Wahl an diesem Dienstag widersprach Sliwa zumindest nicht, als er auf seine 15 Katzen angesprochen wurde. Womöglich liegt die «Times» also ausnahmsweise falsch. Nicht auszuschliessen ist allerdings, dass die Zeitung es besser weiss als der Kandidat.