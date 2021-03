Winterthurer Geschäftsmann auf Abwegen – Ex-Präsident der An’Nur-Moschee verurteilt Ein Geschäftsmann war lange Zeit das öffentliche Gesicht der Winterthurer An’Nur-Moschee. Nun wurde der Schweizer der mehrfachen Urkundenfälschung für schuldig befunden. Simon Huwiler

Der Gebetsraum der seit Mitte 2017 geschlossenen An’Nur-Moschee in Winterthur. Foto: Tamedia

«Meine Firma ist mein Leben.» Mit diesen Worten begründete Bara M. (Name geändert) vor fünf Jahren seinen Rücktritt als Präsident der inzwischen geschlossenen Winterthurer An’Nur-Moschee. Weil sein Unternehmen in den Medien angegriffen werde, fügte der Geschäftsmann hinzu. Und das müsse er mit allen Mitteln verhindern.

Lange Zeit hatte Bara M. die An’Nur-Moschee in Schutz genommen, er beschwichtigte und dementierte ständig. Immerhin waren rund ein Dutzend Moscheegänger, fast alles junge Männer, nach Syrien in den Jihad gezogen. Bara M. stellte in Abrede, dass sein Gotteshaus etwas mit Radikalisierung zu tun haben könnte, und schob alles auf Dritte, von ausserhalb. Auch nach seinem Rücktritt als Präsident des Moscheevereins Anfang 2016 blieb er dem Gotteshaus als inoffizieller Sprecher und Berater erhalten. Seine Stellungnahmen waren aber nicht immer über jeden Zweifel erhaben.