Grünliberale im Hoch – Excel-Gottesdienste und grosse Erzählungen – die ewigen Neuen von der GLP Nur bei einer Partei zeigt der Trend stetig nach oben. Der Grund für den anhaltenden Höhenflug der Grünliberalen: Sie sind immer noch eine Projektionsfläche. Für Freund und Feind. Alan Cassidy , Philipp Loser

Die Gesichter der GLP: Kathrin Bertschy (links), Fraktionschefin Tiana Moser und Parteipräsident Jürg Grossen. Foto: Keystone

Feierabend im Bundeshaus. In den leeren Gängen stehen weibliche Pappfiguren, für die Frauensession, die bald beginnt. Oben im 3. Stock, in einem Sitzungszimmer, das wegen seiner Form «Banane» genannt wird, sitzen 40 Frauen und Männer hinter Pulten. Sie tragen Pullis und Anzüge, Turnschuhe und Stiefel. Es sind Mitglieder der Grünliberalen Partei (GLP), und sie sind gekommen, um dem Mann zuzuhören, der nun mit der Fernbedienung in der Hand hin und her läuft und versucht, die diversen Bildschirme im Saal einzuschalten. Die Generalsekretärin stellt ihn vor: «Das ist Jürg, unser Präsident.»