Schwächelnde Atlantikströmung – Experten üben Kritik an Studie zu Golfstrom-Kollaps Schon Mitte dieses Jahrhunderts werde der Golfstrom zusammenbrechen, warnen zwei dänische Wissenschaftler. Doch andere Experten widersprechen. Wie nah ist der Kipppunkt? Christoph von Eichhorn

Die Färöer liegen weit im Norden, trotzdem ist das Klima relativ mild – dank dem Golfstrom. Foto: Getty Images

Die Frage, ob der Golfstrom zusammenbrechen könnte, ist fast so alt wie die moderne Klimaforschung. Schon 1961 berichtete der Ozeanograf Henry Stommel von der Universität Harvard über einen Mechanismus, der die Strömung im Atlantik zum Erliegen bringen könnte: Schmilzt das Eis in Grönland zu schnell, könnte das den Salzgehalt im Nordatlantik verringern und den Antrieb des Golfstroms abwürgen, mit gravierenden Folgen für das Klima in Europa und anderswo. Doch eine Vorhersage, wie nah dieser Kipppunkt ist, wagte bislang kaum jemand.