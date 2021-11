Zoom – Explosion der Lebenslust In den 70er und 80er Jahren dokumentierte der US-Fotograf Bruce Talamon hautnah, wie die afroamerikanische Musik zum gigantischen Mainstream-Erfolg wurde. Ewa Hess (Text) , Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

Bootsy’s Rubber Band Burbank, California, 1977. Alle Fotos: Bruce W. Talamon

Dieser Bildband weckt besser als ein Multivitamincocktail. Die Lebensenergie in den Musikbildern des US-Fotografen Bruce Talamon überträgt sich auf den Betrachter. Man meint die Bässe zu hören, den federnden Beat, die rhythmischen Explosionen der Stimmen.

Isaac Hayes

Wattstax, Los Angeles Coliseum, 1972.

Earth, Wind & Fire

Luna Park Stadium, Buenos Aires, Argentina, 1980.

Es sind die 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Auch Elvis Presley schöpft aus der Kultur des afroamerikanischen R&B, doch die weissen Fotografen merken lange nicht, welch visueller Reichtum den Weg des Soul, Funk und R&B aus der Nische auf die Hauptbühnen der Musikgeschichte begleitet. So hängt der junge Talamon (heute 72 Jahre alt) schon früh mit der Kamera an Konzerten, Proben, Soundchecks und im Tourbus herum. Ob in den Klubs auf dem Crenshaw Strip in Los Angeles oder in den Stadien, überall hält er den Rausch dieser Musik fest.

Rick James

Funk Festival, Los Angeles Coliseum, 1977.

Bootsy’s Rubber Band

P-Funk Earth Tour, Funk Fest, Los Angeles Coliseum, 1977.

Wen hatte er nicht vor seiner Linse! Die Motown-Göttin Diana Ross oder der Powerstimme Chaka Khan (beide unten). Der «erfolgreichsten Band aller Zeiten» folgte er an ihre triumphalen Konzerte wie ein Schatten. Der immer phantastisch verkleidete und mit einem goldenen Zahn funkelnde Bootsy Collins (Bootsy’s Rubber Band, oberstes Bild) sticht heraus, ebenso wie die Genies, die diese Musik neu erfinden: James Brown oder George Clinton.

Diana Ross, Los Angeles, 1976.

Rufus Featuring Chaka Khan

The Roxy, West Hollywood, California, 1977.

«Ein Konzert zu fotografieren ist nicht schwierig. Die Kunst ist, das Vertrauen der Künstler zu gewinnen», sagt Talamon im Interview, das in dem Buch abgedruckt ist. Es sind tatsächlich nebst den Farbexplosionen auch die intimen Aufnahmen, oft in Schwarzweiss, welche die Stärke des Buchs ausmachen. Etwa die Gesichter der Jackson-Kinder nach einem Jackson-5-Konzert, in welchen der Rausch des Auftritts sich mit der Erschöpfung mischt, oder die häuslichen Momente des öffentlichkeitsscheuen Marvin Gaye in der Küche seiner Mutter.

The Jackson 5

The Forum, Inglewood, California, June 1974.

Bruce W. Talamon. Soul. R&B. Funk. Photographs 1972–1982 Infos einblenden Taschen Verlag Hardcover, 22.6 x 31.6 cm, 376 Seiten, 70 Franken taschen.com

