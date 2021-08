Schwerverletzter in Dietikon – Explosion in Wohnung – Mieter schwer verletzt In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dietikon ist es am Mittwoch zu einer Gas-Explosion gekommen. Der 41-jährige Mieter wurde ins Spital gebracht. UPDATE FOLGT

Die Polizei untersucht den Vorfall in Dietikon und geht derzeit von einem Unfall mit einer Gas-Flasche aus. Foto: BRK News

Zur Mittagszeit kam es in Dietikon zu einem lauten Knall, den die Polizei auf den Plan gerufen hat. Es stellte sich heraus, dass es in einer Wohnung zu einer Explosion gekommen war. Der entsprechende Mieter wurde mit grossflächigen Verbrennungen ins Universitätsspital gebracht, wie ein Sprecher der Kantonspolizei in einem Videointerview gegenüber dem Onlineportal «Blick.ch» sagte. Die Explosion könnte von einer Gasflasche ausgegangen sein. Der Brandermittlungsdienst stellt nun weitere Nachforschungen an.

Gemäss «BRK News» habe sich eine Person, die auf dem Trottoir unter der Wohnung unterwegs gewesen war, durch herumfliegende Glassplitter verletzt. Über das Ausmass der Schäden liegt noch keine Information vor.

mcp

Fehler gefunden?Jetzt melden.