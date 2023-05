Sauerstoff-Flasche als Urheber – Explosion und Brand von Fahrzeugen in Mailand Ein kleiner Lastwagen in der City der lombardischen Metropole hat Feuer gefangen. Nun brennen weitere Autos.

Videos zeigen Feuer und eine riesige Rauchwolke über der Stadt. Video: Tamedia

In der Innenstadt von Mailand ist es zu einer Explosion gekommen – mehrere Autos brennen. Laut Medienberichten geriet am späten Donnerstagvormittag nach ersten Erkenntnissen ein kleiner Lastwagen in Brand, der Sauerstoffflaschen transportierte.

Mindestens eine davon explodierte, in der Folge fingen etliche Autos Feuer. Auf Bildern sind Flammen und viel schwarzer Rauch zu sehen. Der Fahrer des Lasters konnte sich laut der Berichte aus dem Wagen retten und verletzte sich dabei leicht an der Hand. Weitere Verletzte wurden zunächst nicht bestätigt.

Die Feuerwehr von Mailand versucht, die brennenden Autos so schnell wie möglich zu löschen. Foto: Luca Bruno (AP/Keystone/11. Mai 2023)

SDA/fal

