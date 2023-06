Hauptsitz in Interlaken-West: Hier an der Bahnhofstrasse 22 programmiert Xplain Software für Behörden. Foto: Jürg Spielmann

Unauffälliger geht es kaum. Im Haus an der Aare in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Interlaken-West sind drei Touristenkneipen eingemietet: «Napoli Pizza Kebab», «Welcome India King» und das Café-Restaurant Gleis 3. Dass hier auch eine Informatikfirma ihren Sitz hat, die in einem hochsensiblen Bereich tätig ist und über die nun die halbe Schweiz spricht, erkennt nur, wer ganz genau hinsieht.