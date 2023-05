Kampf gegen die Inflation – EZB erhöht Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte Wie ihr amerikanisches Pendant erhöht auch die Europäische Zentralbank die Leitzinsen um 25 Basispunkte.

Erhöht die Leitzinsen erneut: EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Foto: Thomas Lohnes (Keystone)

Die Europäische Zentralbank hat an ihrer Sitzung am Donnerstag eine weitere Anhebung des Leitzinses im Währungsraum beschlossen. Sie hebt den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent an.

AFP/step

