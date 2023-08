F-16-Lieferung an die Ukraine – Was die Allzweckwaffen der Ukraine bringen Was ist eigentlich eine F-16? Was sind die Bedingungen für die Lieferung der Kampfjets, und wie könnten sie im Krieg zum Einsatz kommen? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Nicolas Freund

Die F-16-Kampfjets können sowohl in der Verteidigung als auch in der Offensive eingesetzt werden: F-16 über dem litauischen Luftraum. Foto: Mindaugas Kulbis (Keystone)

Was ist eine F-16?

Die F-16 Fighting Falcon ist ein amerikanischer Mehrzweck­kampfjäger. Das Flugzeug ist knapp 15 Meter lang, hat eine Flügelspanne von fast 10 Metern und kann eine Maximalgeschwindigkeit von Mach 2 erreichen, was 2414 Kilometern pro Stunde entspricht. Die F-16 ist das am weitesten verbreitete Kampfflugzeug der Welt und wurde seit den Siebzigerjahren in verschiedenen Varianten weiterentwickelt. Ausser den USA haben auch viele andere Nationen F-16 im Einsatz, darunter Ägypten, Belgien, Griechenland, Israel, Südkorea und Pakistan.