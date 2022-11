Musical «Sister Äct» in Zürich – Fabienne Louves macht Disco im Kloster – und das ziemlich grossartig Die Story ist zwar etwas dünn, doch mit der Schweizer Musikerin bekommt das Kult-Musical Kraft. Auch, weil Louves selbst eine ähnliche Geschichte erlebt hat. Stefan Busz

Da flippen die Schwestern richtig aus: Fabienne Louves bringt Bewegung in «Sister Äct». Foto: Christian Knecht

Ortstermin Maag-Halle: Es ist die erste Durchlaufprobe für «Sister Äct, das himmlische Musicäl». Im Saal sitzt an diesem Nachmittag die Priorin des Aargauer Klosters Fahr , sie schaut sich an, was die Musical-Gläubigen mit der Geschichte einer Nachtclubsängerin, die unter die Nonnen kommt, so machen. Sie wird sehen, wie sich hier auf der Bühne der Himmel auftut. Halleluja.