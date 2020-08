Mordbuben am Morgarten Infos einblenden

Die historisch Bewanderten werden es schon nach wenigen Seiten von «Der Halbbart» ahnen: Wenn eine Geschichte im Jahr 1313 anfängt, wenn sie im Raum Sattel im heutigen Kanton Schwyz spielt, wenn die Dorfjugend selber ein Spiel erfindet, bei dem es um den Marchenstreit geht, gibt es eigentlich nur einen möglichen Höhepunkt – die Schlacht am Morgarten vom 15. November 1315.

«Der Halbbart» findet denn auch tatsächlich seinen Kulminationspunkt an diesem historischen Datum. Eine Horde von Kriegsgurgeln unter der Anführung des Ex-Söldners Alisi – dem Onkel der Hauptfigur – hat den Habsburgern, die im Grunde auf einer Art Versöhnungszug unterwegs sind, eine Falle gestellt. An den Hängen über dem See haben sie Bäume gefällt, die Stämme zu «Rugeli» gehauen. Und sie haben Steine so platziert, dass sie zusammen mit den Rugeli auf Befehl hin ins Tal donnern werden.

Lewinsky stellt es als feigen Hinterhalt dar. Seine Hauptfigur, der Sebi, wird von Onkel Alisi gezwungen, das alles zu beobachten und für die Nachwelt zu rapportieren. Er ist der designierte Geschichtenerzähler, der diesen Mordbuben auf immer und ewig zu Ruhm und Ehr verhelfen soll. Sebi übertreibt masslos, in der Hoffnung, so werde sein Bericht unglaubwürdig. Doch weit gefehlt. Der Roman endet mit dem Satz: «Man wird die Geschichte bestimmt noch lange erzählen, und irgendwann wird sie die Wahrheit sein.» Was uns Lewinsky also sagen will: Aus Fake News kann Geschichte werden.

Was ist die Wahrheit? Was hat sich am Morgarten tatsächlich zugetragen? Fakt ist: Es gibt kaum zeitgenössische Quellen zu diesem Kapitel der Schweizer Geschichte. Man weiss es schlicht nicht. Es gibt nur Theorien; Annina Michel, Leiterin des Bundesbriefmuseums in Schwyz, die Lewinsky beim Verfassen des Manuskripts zu «Der Halbbart» beratend zur Seite stand, favorisiert die Ansicht, es sei ein Adelsstreit gewesen («Die Schlacht am Morgarten – Geschichte und Mythos», SJW 2014). Herzog Leopold und seine Ritter hätten sich nur als Schutzherren in der Gegend zeigen wollen. Warum er dann mit 2000 Mann – eine Quelle redet gar von 20’000 Mann – von Zug her kommend Richtung Einsiedeln ritt? Brauchte es für einen quasi symbolischen Akt ein halbes Heer mit Rittern und Fussvolk?

Erwähnenswert ist zudem, dass die Quellen aus dem habsburgischen Lager die Eidgenossen damals nicht etwa als raffgierig, mordlustig oder niederträchtig darstellten. Es klingt eher Herablassung aus diesen alten Texten und Überraschung. Offenbar hatte man es dem simplen Bergvolk nicht zugetraut, sich mit dem Haus Habsburg anzulegen.

Dass der Bund von 1291 nur dreieinhalb Wochen nach der Schlacht am Morgarten, am 9. Dezember 1315, erneuert wurde, ist jedenfalls ein starkes Indiz dafür, dass «Morgarten» weit mehr als eine Randnotiz war. (mw)