Ausfall zur Unzeit – Facebook, Insta und Whatsapp down – stundenlang Die Dienste sind nach einem offenbar technischen Fehler nicht mehr erreichbar. Für den Konzern kommt das äusserst ungelegen. Helmut Martin-Jung

Auf dem Bildschirm eines Smartphones sind die Icons von Instagram, Facebook und WhatsApp zu sehen. Foto: Andrej Cukic (Keystone)

Am Ende funktionierte nicht einmal mehr die interne Kommunikation im Facebook-Konzern. «Willkommen buchstäblich alle», höhnte der Kurznachrichtendienst Twitter auf seinem eigenen Account. Was war passiert? Darüber rätselte die Fachwelt, klar war nur so viel: Facebook und zwei seiner weiteren Dienste, Whatsapp und Instagram waren weltweit nicht erreichbar. Ein Facebook-Sprecher entschuldigte sich via Twitter und konnte auch nur das sagen, was gestresste IT-Nutzer in aller Welt hassen: An der Lösung des Problems werde gearbeitet.

Was genau hinter dem massiven Ausfall steckt, ist unklar. Der Facebook-Konzern geht allerdings nicht von einer Attacke aus, wie Mitarbeiter des Konzerns der «New York Times» sagten. Internet-Experten sehen einen möglichen Grund im sogenannten Domain Name System (DNS). Ein weltweiter Verbund von speziellen Serverrechnern sorgt dabei dafür, dass man zur richtigen Seite geleitet wird, wenn man eine Adresse wie sbb.ch oder eben facebook.com eingibt.

Denn die Server haben in Wirklichkeit Namen aus langen Ziffernketten, die IP-Adressen, die sich kaum jemand merken könnte. Wie einige Experten berichteten, verschwanden die DNS-Einträge der Facebook-Dienste aus diesem Service, der den Datenverkehr steuert, und waren damit quasi unsichtbar für die Netzinfrastruktur.

Ex-Mitarbeiterin packt aus Facebook-Whistleblowerin gibt sich zu erkennen DNS-Störungen sind nichts Ungewöhnliches. Erst im Juli waren wegen einer solchen Störung zahlreiche Websites zeitweise nicht erreichbar. Auslöser waren damals Probleme beim Web-Dienstleister Akamai, der durch seine verteilte Infrastruktur beispielsweise dafür sorgt, dass Videostreams ruckelfrei bei den Nutzern ankommen. Da einige grosse Anbieter solche Dienste zentral anbieten, kann ein Ausfall viele andere Dienste und Websites mitreissen und nicht erreichbar machen. Auch Anfang Juni waren bereits zahlreiche Websites weltweit nach einer Störung beim Cloud-Dienst Fastly rund eine Stunde nicht erreichbar gewesen. Zu der DNS-Störung könnte es durch eine Fehlkonfiguration im Border Gateway Protokoll (BGP) gekommen sein. Es verbindet die einzelnen Netze, sogenannte autonome Systeme, zu dem was man als Internet kennt. Der Dienstleister Cloudflare, der unter anderem Angriffe aus dem Netz abwehrt, berichtet, dass es kurz vor dem Ausfall eine ganze Reihe von BGP-Updates gegeben habe. Der Ausfall kommt zur Unzeit Was auch immer hinter dem Ausfall stecken mag – er kommt jedenfalls zur Unzeit für das Unternehmen. Eine Whistleblowerin hatte die zunächst anonym, dann auch mit voller Namensnennung den Facebook-Konzern massiv kritisiert. Die ehemalige Mitarbeiterin warf der Firma des Milliardärs Mark Zuckerberg vor, nicht genug gegen die Hetze und die Falschinformationen zu tun, die auf den Plattformen des Unternehmens verbreitet werden. Im Zweifel habe sich Facebook stets dafür entschieden, Gewinn zu machen, anstatt die kontroversen Inhalte zu löschen. Die Firma lüge, wenn es um die Fortschritte des Unternehmens bei der Bekämpfung von Hassrede und Falschinformationen auf seiner Plattform gehe, auch wenn niemand im Unternehmen böswillig agiere.

Es ist der letzte in einer ganzen Reihe von Schlägen, die auf Facebook niederprasseln. Spätestens seit den Vorwürfen im Zusammenhang mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, die auch von Russland über soziale Netzwerke manipuliert wurde, häufte sich die Kritik. Dazu kam der Skandal um die britische Firma Cambridge Analytica, die Daten missbräuchlich nutzte, die eigentlich zu Forschungszwecken herausgegeben worden waren. Mitgründer und Chef Mark Zuckerberg musste bereits mehrmals in Washington zum Rapport antreten, der Ruf seines Unternehmens ist schlecht. Etliche Werbekunden kündigten ihren Rückzug an. Insgesamt hat die schlechte Publicity Facebook finanziell nicht geschadet, die Gewinne flossen weiter. Das muss nicht für immer so bleiben.

