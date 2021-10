Medienbericht – Facebook will einen neuen Namen Der Onlineriese Facebook will sich laut einem Technikportal umbenennen.

Reagiert nicht auf die Namensgerüchte: Facebook-CEO Mark Zuckerberg. (Archivbild) AFP/Andrew Caballero

Facebook will nicht mehr Facebook heissen. Das schreibt das US-Technikportal «The Verge» auf seiner Homepage. So plane Unternehmenschef Mark Zuckerberg auf der jährlichen Connect-Konferenz am 28. Oktober den neuen Namen preiszugeben.

Das weltgrösste soziale Netzwerk Facebook werde zusammen mit Instagram, Whatsapp, Oculus und anderen unter einer Muttergesellschaft vereint. Facebook selbst nimmt keine Stellung zu dem Bericht.

chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.