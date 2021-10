Vergleich mit Justizministerium – Facebook zahlt 14 Millionen wegen Diskriminierung von Arbeitern Der Onlineriese Facebook soll bei Einstellungen US-Bewerbende gegenüber Ausländerinnen und Ausländern benachteiligt haben.

«Facebook muss sich an die Bürgerrechtsgesetze halten»: Der Onlineriese akzeptiert den Vergleich. (Archivbild) AFP/Kirill Kudryavtsev

Darum gehts Infos einblenden Facebook soll bei Stellenangeboten US-Bewerber gegenüber Ausländerinnen und Ausländern benachteiligt haben.

Der Onlineriese bestreitet das, akzeptiert aber dennoch den Vergleich mit dem US-Justizministerium.

Facebook zahlt insgesamt 14 Millionen Dollar.

Der Onlineriese Facebook zahlt rund 14 Millionen Dollar wegen des Vorwurfs, bei Stellenangeboten US-Bewerber gegenüber Ausländern benachteiligt zu haben. Das US-Justizministerium gab am Dienstag einen entsprechenden Vergleich mit dem Internet-Konzern bekannt. «Facebook steht nicht über dem Gesetz und muss die Bürgerrechtsgesetze unseres Landes befolgen, die diskriminierende Rekrutierungs- und Einstellungspraktiken verbieten», erklärte die Ministeriumsvertreterin Kristen Clarke.

Die US-Regierung hatte Facebook im vergangenen Dezember in den letzten Amtsmonaten von Präsident Donald Trump verklagt. Das Justizministerium warf der Online-Plattform vor, zwischen Januar 2018 und September 2019 mehr als 2600 offene Stellen für Ausländer mit zeitlich befristetem Visum reserviert zu haben, denen das Unternehmen eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung ermöglichen wollte. Damit seien US-Bürger «diskriminiert» worden.

Facebook will sich an Gesetzt gehalten haben

So habe das Unternehmen die fraglichen Stellen nicht auf seiner Website veröffentlicht, nur ausgedruckt eingereichte Bewerbungen – also keine Online-Bewerbungen – akzeptiert, und sich geweigert, US-Bürger für die Positionen in Betracht zu ziehen. Stattdessen seien Ausländer unter anderem mit dem H-1B-Visum für hochqualifizierte Fachkräfte bevorzugt worden. Die Stellen waren den Angaben zufolge durchschnittlich mit einem Jahresgehalt von rund 156’000 Dollar vergütet.

Internet-Konzerne wie Facebook setzen in grossem Umfang auf ausländische Fachkräfte, die unter anderem mit einem zeitlich befristeten H-1B-Visum einreisen können. Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt allerdings sechs Jahre. Für eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung – die berühmte Green Card – brauchen Ausländer ein unbefristetes Jobangebot. Der Arbeitgeber muss dabei nachweisen, dass es keine geeigneten US-Bewerber für die Stelle gab.

Facebook stimmte nun einer Strafzahlung von 4,75 Millionen Dollar zu. Weitere bis zu 9,5 Millionen Dollar sollen als Ausgleich an benachteiligte US-Bewerber gehen.

Facebook beteuerte in einer Erklärung, sich an geltendes Recht zu halten. Der Konzern stimmte dem Vergleich demnach aber zu, um «voranzukommen». Das Abkommen «wird es uns ermöglichen, unseren Fokus weiter darauf zu setzen, die besten Mitarbeiter aus den USA und aus aller Welt einzustellen».

AFP/chk

