Corona-Zahlen explodieren – Fachleute sind über die Dynamik höchst beunruhigt Zürich meldet fast 1000 Neuansteckungen an einem Tag. Wissenschaftler fordern rasches Handeln. Doch die Zürcher Regierung sieht keine Dringlichkeit. Susanne Anderegg , Hélène Arnet

Noch müssen in Zürcher Spitälern erst acht Corona-Patienten beatmet werden. Das kann sich aber sehr schnell ändern. Foto: Anthony Anex, Keystone

«Es sieht nicht gut aus», sagt Milo Puhan, Epidemiologe an der Universität Zürich. 989 Neuinfektionen an einem Tag: Diese Zahl, die der Kanton Zürich am Mittwoch gemeldet hat, ist für Puhan «höchst beunruhigend». Er schätzt, dass die Dunkelziffer bei fünf oder sechs liegt. Das heisst: Es sind fünf- oder sechsmal mehr Menschen infiziert, als in der Statistik auftauchen .

Sogar als «höchst bedrohlich» beurteilt der Infektiologe Gerhard Eich die aktuelle Situation. Der Chefarzt im Stadtspital Triemli erinnert daran, wie sich die Zahlen im Frühling entwickelten: Nach dem Lockdown stiegen sie noch eine Woche lang weiter. Das zeige die Trägheit des Systems, sagt Eich. Er hält es deshalb für dringend, die Massnahmen jetzt sofort zu verschärfen. Was der Bundesrat am Sonntag beschlossen habe, genüge nicht, um die zweite Welle zu brechen.